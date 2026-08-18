Yeni Parti'den Seçim İhtimalleri ve Ekonomi Eleştirisi

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Etimesgut ve Menderes belediyelerindeki başkan vekilliği seçimlerinde yaşananların İstanbul Büyükşehir Belediyesinde ya da genel seçimlerde yaşanma ihtimaline ilişkin, "Biz, sürekli bu ihtimallere göre çalışıyoruz, planlıyoruz. Dediğim gibi o geçiş sürecini ona göre yönetmeye çalışıyoruz ancak 'böyle bir ihtimal yoktur' diyemeyiz." dedi.

Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında Meclis'te toplandı.

Parti Sözcüsü Emre, MYK'ya ilişkin yaptığı basın toplantısında, ekonomi politikalarına dair eleştirilerini dile getirdi.

Asgari ücretliler ile emeklilerin açlık sınırının altında aylık aldığını savunan Emre, son verilere göre 44 milyon 200 bin kişinin bankalara borçlu olduğunu söyledi.

Emre, "Ülkemizdeki yetişkin nüfusun yaklaşık 66 milyon olduğunu düşündüğümüzde, her üç vatandaştan ikisinin bankalara borcu var." dedi.

Enflasyon ve ücret artışına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Emre, Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28 olarak yukarı yönlü güncellediğini, halkın enflasyon tahmininin ise yüzde 45 seviyelerinde olduğunu ifade etti.

Emre, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hal böyleyken siz temmuz ayında memura yüzde 13,5 zam yapıyorsunuz, emekliye de yüzde 17,7 zammı reva görüyorsunuz. Burada mesele yanılmak değil. Bu, bile isteye yapılan bir şey. Enflasyon tahmininin ve enflasyon rakamının böyle geleceği aşikar ama yaptıkları zamlarla asgari ücretliyi, memuru, bu ülkenin emekçilerini iyice mağdur ettiler. Vatandaşımız geçinemiyor."

Adli süreçteki çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u eleştiren Emre, iktidarın konuya "vasat bir bakış açısıyla" yaklaştığını ileri sürdü.

Emre, "Çocukların suça sürüklenme olgusu, ekonomik ve toplumsal yapıdan bağımsız değerlendirilemez. Şüphesiz çocuk suçluluğunda bireysel ahlak eksikliği, aile içi iletişimsizlik veya dijital araçların yanlış kullanımının etkisi vardır ancak buradaki temel mesele sınıfsal eşitsizlik ve kamusal politika tercihlerinin bu olgu meselesinde doğru değerlendirilmemesidir, yanlış bakış açısıdır." ifadelerini kullandı.

Eylül ayından itibaren partisinin örgütlenmesini tamamlayarak sahada olacağını kaydeden Emre, Yeni Parti'nin toplam üye sayısının 300 bini aştığını bildirdi.

Emre, partisinin Genel Başkanı Özgür Özel'in bu hafta Sakarya ve Kocaeli'de saha çalışması yapabileceğini söyledi.

Partilerine geçen belediye sayısının 236 olduğunu belirten Emre, "Bizim planlamamıza göre bu sayı 300'lerin çok üzerine çıkacak." dedi.

"Bizim bir muhataplığımız söz konusu olmaz"

Yeni Parti Sözcüsü Emre, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Etimesgut ve Menderes belediyelerindeki belediye başkan vekilliği seçimleri üzerine değerlendirmesi sorulan Emre, "Mevcut iktidara karşı çıktığını ve bunun karşısında kendini konumlandırdığını ifade eden bir siyasi partinin gidip de onun adayına oy vermesi meselenin çok açıkça ifşa olmasından ibarettir. İfşa olduktan sonra yapılan açıklamaların pek bir kıymeti yoktur." sözlerini sarf etti.

CHP'nin Yeni Parti ile diyalog zemini kurmak istemesine ilişkin açıklamanın anımsatılması üzerine Emre, "Yeri geldikçe, soru geldikçe hem tespit hem de soruya cevap anlamında bazı şeyleri ifade ediyoruz ama onun dışında bizim bir muhataplığımız söz konusu olmaz." yanıtını verdi.

Yeni Parti Genel Merkezindeki tadilat çalışmalarına ilişkin soru üzerine, binanın 30 Ağustos'a kadar hazır olması, 1 Eylül'de de açılışının yapılması için çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Emre, Etimesgut ve Menderes belediyelerindeki başkan vekilliği seçimlerinde yaşananların İstanbul Büyükşehir Belediyesinde ya da genel seçimlerde yaşanma ihtimalinin sorulması üzerine, "Biz, sürekli bu ihtimallere göre çalışıyoruz, planlıyoruz. Dediğim gibi o geçiş sürecini ona göre yönetmeye çalışıyoruz ancak 'böyle bir ihtimal yoktur' diyemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.