Yeni Parti'de tekmeli tokatlı koltuk kavgası! Kongre yarıda kaldı - Son Dakika
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Yeni Parti'de tekmeli tokatlı koltuk kavgası! Kongre yarıda kaldı

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Yeni Parti'nin Esenyurt'taki ilçe başkanlığı seçiminde tansiyon yükseldi. Cafer Çakmak ile Ali Kocakaya'nın karşı karşıya geldiği seçimde usulsüz oy kullanıldığı iddiası üzerine başlayan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Güvenliğin sağlanamadığı gerekçesiyle seçim iptal edilirken, sandığın yeniden ne zaman kurulacağı henüz açıklanmadı.

Yeni Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı seçiminde yaşanan gerginlik sandık sürecini yarıda bıraktı. İki adayın yarıştığı seçimde çıkan tartışmanın büyümesi üzerine partililer arasında arbede yaşandı ve seçim devam ettirilemedi.

İKİ ADAY İLÇE BAŞKANLIĞI İÇİN YARIŞTI

Yeni Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı seçimi, 27 Eylül Pazar günü saat 10.00'da Esenkent Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu'nda başladı. İlçe başkanlığı koltuğu için Cafer Çakmak ile Ali Kocakaya yarıştı. Seçim öncesinde de ilçedeki yarışın iki aday arasında geçeceği netleşmişti. Mevcut İlçe Başkanı Cafer Çakmak'ın karşısına çıkan Ali Kocakaya, seçimden birkaç gün önce adaylığını açıklamıştı. Oy verme süreci devam ederken taraflar arasında usulsüz oy kullanıldığı iddiası üzerinden tartışma çıktı. Sözlü başlayan gerilim kısa sürede büyüdü.

Yeni Parti'de tekmeli tokatlı koltuk kavgası! Kongre yarıda kaldı

TARTIŞMA ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ

Taraflar arasındaki tartışmanın kontrolden çıkmasıyla partililer arasında arbede yaşandı. Yaşanan gerginlik nedeniyle seçim süreci aksarken, salondaki tansiyonun düşürülmesi için müdahale edildi. Seçimin sağlıklı şekilde sürdürülememesi üzerine süreç durduruldu. Kongredeki hareketlilik nedeniyle oy verme işlemleri tamamlanamadı ve ilçe başkanlığı yarışında sonuç alınamadı.

GÜVENLİK GEREKÇESİYLE SEÇİM İPTAL EDİLDİ

Yaşanan olayların ardından seçim güvenliğinin sağlanamadığı gerekçesiyle Esenyurt'taki seçim iptal edildi. Böylece Cafer Çakmak ile Ali Kocakaya arasındaki ilçe başkanlığı yarışı sonuçlanmadan sona erdi. Gerginliğin ardından salonda düzen yeniden sağlanmaya çalışıldı. Yeni Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı seçiminin hangi tarihte tekrarlanacağına ilişkin ise henüz yeni bir tarih açıklanmadı. Partinin kongre takviminde ilçe teşkilatlarındaki seçim sürecinin eylül sonu ve ekim başında devam etmesi öngörülüyor. Esenyurt'taki iptal kararının ardından yeni seçim tarihine ilişkin yapılacak açıklama bekleniyor.

Kaynak: İHA
Ali KocakayaYeni PartiPolitikaEsenyurtTansiyonGündemGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Allah bunlara oy vereceklere akl fikir versin 0 0 Yanıtla
  • vakkas0101 vakkas0101:
    hepsini atın partiden 0 0 Yanıtla
    Kubilay Turkyilmaz Kubilay Turkyilmaz:
    Partiyide atalım öı 0 0
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