Yeni Parti Genel Başkanı'ndan Çerçeve Yasa Açıklaması - Son Dakika
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Yeni Parti Genel Başkanı'ndan Çerçeve Yasa Açıklaması

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Özgür Özel, Yeni Parti'nin çerçeve yasa oylamasında tavır alacağını ve katkı sağlayacaklarını belirtti.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Komisyonda tutanaklar önünde, tarih önünde sözümüzü Yeni Parti olarak söyleyeceğiz. Pazartesi günü mü olur, pazar günü mü olur, salı gününe mi kalır; geldiğinde Genel Kurul aşamasında katılacağız ve oyumuzu kullanacağız" dedi.

Özel, çerçeve yasa ile ilgili olarak Anayasa, Adalet, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri ile bir araya geldi. Özel, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı. Yeni Parti'nin çerçeve yasa ile ilgili komisyon ve Genel Kurul aşamalarında tavrı ne olacak sorusuna yanıt veren Özel, "Bu getirilen kanun teklifi, 360'a yakın milletvekilinin imza attığı kanun teklifinde kanun teklifi bize ulaştırıldıktan yaklaşık 20-25 dakika sonra Meclis Başkanlığı'na verildi. O konudaki özensizliği, üslupsuzluğu dün anlatmıştık. Arkadaşlarımız kanun teklifini alıp zarfı açtıktan sonra dün gün boyu ceza konusunda dört profesörün, akademisyenin de varlığında üç oturumlu geniş bir toplantı yaptılar akşam saatlerinde biten" dedi.

Çerçeve yasaya Genel Kurul aşamasında katılıp oy kullanacaklarını ifade eden Özel, "Yeni Parti olarak ilk günden beri takındığımız genel tutumumuza uygun olarak, ilkesel tutumumuza uygun olarak davranacağız. Ama bu vakitten sonra gidip kanun teklifine imza atma gibi bir niyetimiz, bir çabamız yok. Komisyonda tutanaklar önünde, tarih önünde sözümüzü Yeni Parti olarak söyleyeceğiz. Pazartesi günü mü olur, pazar günü mü olur, salı gününe mi kalır; geldiğinde, Genel Kurul aşamasında katılacağız ve oyumuzu kullanacağız" şeklinde konuştu.

Özel, partinin hangi yönde oy kullanacağının sorulması üzerine, "Yeni Parti özellikle komisyon raporunun altıncı maddesi gereği hazırlanan bu maddenin daha doğru bir şekilde yasalaşması için katkı sağlayacak. Yedinci kısmı demokratikleşmedir. Yani esas olarak bir ülkede bu kadar kalıcı, önemli bir sorunu çözecekseniz ilk önce sorunu ortaya çıkaran sebepleri ortadan kaldıracak adımları atmanız lazım. Bu konuda Yeni Parti'nin uyarıları, önerileri, hatırlatmaları, önergeleri, teklifleri, geleceğe dönük olarak bu konuda diğer partilerin tutumlarını açıkça bir kez daha ifade etmeleri noktasında gerekli çabaları olacak. Ancak bu meselenin Meclis zemininde çözülmesine yönelik geçmişten beri takındığımız ve halen daha da terk etmediğimiz tutumumuzu sürdüreceğiz" dedi.

Özel, Manisa İl Başkanı Özalper'in gözaltına alınmasına ilişkin, "Yeni Partili bir il başkanına, benim çok sevdiğim bir il başkanıma, aile dostuma sırf bize olan husumetten, işte Demirhan'ın dosyasının devamı olarak aldılar, getirdiler. Zulmediyorlar. Şimdi yanılmıyorsam gözaltı süresini bir gün daha uzatmışlar. Kötülük durmak bilmiyor. İlksen Özalper'i de bütün Manisa tanır. Diğer siyasi partiler de tanır, seçmenleri de tanır. Adalet Bakanını da bütün Türkiye tanıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Özgür Özel, Yeni Parti, Partiler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeni Parti Genel Başkanı'ndan Çerçeve Yasa Açıklaması - Son Dakika

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