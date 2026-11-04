Yeni Parti Grup Başkanvekili Emir, fon krizinin 86 milyonu da mağdur ettiğini savundu - Son Dakika
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Yeni Parti Grup Başkanvekili Emir, fon krizinin 86 milyonu da mağdur ettiğini savundu

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Murat Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında fon krizinin 86 milyonu da mağdur ettiğini savundu. Emir, emeklilerin açlık sınırının altında maaşa mahkum edildiğini ve küçük yatırımcılarla şirketlerin piyasa değerinde yüksek çöküş yaşandığını öne sürdü.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, "Siyasi iktidar koltuğunu koruma çabasından başka yapacak hiçbir şeyi kalmamış ve bu fon krizinin altında kendisi ezilirken maalesef 86 milyonu da mağdur etmiş durumda." dedi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, enflasyon verilerinin açıklanmasıyla "ekonominin çöktüğünün ortaya çıktığını" öne sürdü.

İktidarın emekliler için daha önce verdiği sözleri yerine getirmediğini söyleyen Emir, iktidarın emeklilerin sesine kulak vermediğini, feryadını duymadığını, onları açlık sınırının altında bir maaşa mahkum ettiğini savundu.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın hala cezaevinde bulunmasını eleştiren Emir, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmadığını söyleyerek, bu duruma tepki gösterdi.

Suçsuz günahsız insanların cezaevinde bir gün bile tutulmaması gerektiğini belirten Emir, "Milletin onları seçmeyeceğini, milletten artık destek alamayacaklarını anladıkları için aktörlerle, siyasetçilerle, onların çevreleriyle, siyasi partilerle, gayrimeşru mahkeme kararlarıyla uğraşıyorlar." diye konuştu.

Fon soruşturmalarına değinen Emir, "ortaya çıkanlar nedeniyle iktidar içinde çatırdama ve iç kavga yaşandığını" iddia etti.

Bu konu nedeniyle sadece küçük yatırımcıların mağduriyetinin söz konusu olmadığını savunan Emir, şirketlerin piyasa değerinde çok yüksek miktarda çöküş yaşandığını savundu. Sonuç olarak herkesin kaybettiğini aktaran Emir, "Çürümüş bir siyasi iktidar. Bu siyasi iktidar koltuğunu koruma çabasından başka yapacak hiçbir şeyi kalmamış ve bu fon krizinin altında kendisi ezilirken maalesef 86 milyonu da mağdur etmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Emir, konuşmasının ardından bir basın mensubunun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bazı ilçelerin il yapılmasına yönelik çağrısına ilişkin görüşlerini sorması üzerine, "Bunun bir seçim propaganda malzemesi olmaktan öte, beşeri yönetimin gerçekçi, rasyonel ihtiyaçlarına göre akıllıca yapılması çok daha doğru olur." yanıtını verdi.

Kaynak: AA
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