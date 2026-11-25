Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında TBMM'de kurulacak "izleme komisyonu"na ilişkin, "İzleme komisyonuyla ilgili görüşümüz son derece açık, net. Meclis Başkanı'nın yazdığı yazıya vereceğimiz cevap değişmeyecektir. Komisyona Yeni Parti olarak üye vermeyeceğiz, katılmayacağız." dedi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı.

Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyen Emir, benzer kazaların arttığını, kazaların araştırılması gerektiğini söyledi.

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmalarını hatırlatan Emir, etkili ve gerçek bir soruşturmaya tanıklık edilmediğini öne sürdü.

Soruşturma kapsamında tutuklanan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkmama" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verildiğini anımsatan Emir, kararı eleştirdi.

Hayati Yazıcı'nın, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliği görevlerinden istifa ettiğini dile getiren Emir, Yazıcı'nın istifa açıklamasında "lekelenmeme hakkı" ile "masumiyet karinesinden" söz ettiğini belirtti.

Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve bazı belediye başkanlarının halen tutuklu olduğunu ifade eden Emir, "Doğruyu tespit etmek lazım. Biz adaletten, hukuktan, bağımsız yargıdan yanayız. Biz herkesin, Hayati Yazıcı'nın da Fatma Betül Sayan Kaya'nın da Ekrem İmamoğlu'nun da herkesin masumiyet karinesine inanıyoruz, lekelenmeme hakkına saygı duyuyoruz. Hukuk, adalet herkese lazım. Ayarını bozduğunuz kantar bir gün gelir sizi de tartar. Sizi de tartacak, kurtulamayacaksınız." diye konuştu.

İktidarın fon soruşturmaları dolayısıyla oluşan krizi geçemeyeceğini savunan Emir, krizin etkili soruşturma yapılmadan çözülemeyeceğini dile getirdi.

CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi Başkanı Murat Öztürkten'in Yargıtay üyeliğine seçildiğini anımsatan Emir, Öztürkten'in verdiği karar dolayısıyla ödüllendirildiğini iddia etti.

Danıştay 8. Dairesinin, Ekrem İmamoğlu'nun, üniversite diplomasının iptal edilmesi kararına yapılan itirazın reddine hükmettiğini aktaran Emir, bu kararı da eleştirdi.

"Biz demokratikleşmeyi kendimiz için değil, 86 milyon için istiyoruz"

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında TBMM'de kurulacak "izleme komisyonu" üyeliği için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi parti gruplarından milletvekilleri isimleri istediğinin belirtilmesi üzerine Emir, "İzleme komisyonuyla ilgili görüşümüz son derece açık, net. Meclis Başkanı'nın yazdığı yazıya vereceğimiz cevap değişmeyecektir. Komisyona Yeni Parti olarak üye vermeyeceğiz, katılmayacağız." dedi.

Duruşlarında değişiklik bulunmadığını aktaran Emir, Milli Danışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporundaki demokratikleşme adımlarının atılmasını istediklerini bildirdi.

Murat Emir, "Böylesine süreçlerin içerisinde bulunmamız bekleniyorsa yapılması gereken bizim durduğumuz yere gelmeleridir, demokrasi sözlerine geri dönmeleridir, demokratikleşmeyle ilgili adımlar atılmasıdır. Biz demokratikleşmeyi kendimiz için değil, 86 milyon için istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, komisyona üye verilmemesiyle ilgili açıklamalarda bulunduğunun aktarılması üzerine Emir, "Selahattin Demirtaş'ın sözlerinin, kanaatinin Yeni Parti olduğu kanaatinde değiliz." ifadesini kullandı.