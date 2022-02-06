Yeni parti kuracağı iddia edilen Tansu Çiller'in avukatından İYİ Partili Koray Aydın'a yanıt geldi! - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Sözcü'den Ruha Mengi'ye yaptığı açıklamada Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in parti kurma hazırlığında olduğunu söyleyerek, "Bir partiyi kurmak istiyorlar ve bol vaatlerle insanları çekmeye çalışıyorlar. Bu partinin görev alanı, tek hedefi sadece İYİ Parti'dir, yüzde yüz böyledir, bunun şüphesi yok. Tansu Çiller, AK Parti'den oy koparan İYİ Parti'nin oylarını kırmaya çalışmak için Erdoğan tarafından görevlendirilmiş" ifadelerini kullandı. Koray Aydın'a Çiller cephesinden yanıt gecikmedi.

"YARATILMAK İSTENEN ALGININ GERÇEKLE İLİŞKİSİ YOKTUR"

Tansu Çiller'in avukatı Dilek Özaşık, Çiller'in siyasi parti kuracağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Özaşık, yaptığı yazılı açıklamada, "Bazı medya organlarında eski Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller'in birtakım amaçlara hizmet etmek için, gizli bir gündemle siyasi parti kuracağına dair yaratılmak istenilen algının gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur" ifadelerini kullandı.