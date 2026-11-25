YENİ Parti'nin ilk kurultayının ardından Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilen Parti Meclisi (PM) toplantısında, partinin 28 kişilik Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi.

YENİ Parti'nin ilk kurultayının ardından PM, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplandı. Parti genel merkezinde yaklaşık bir buçuk saat süren toplantıda MYK üyeleri belli oldu. 28 kişiden oluşan MYK'da yer alan isimler şöyle:

"Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Parti Sözcüsü Salih Uzun, Yurt İçi Örgütler Ensar Aytekin, Yurt Dışı Örgütler Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İdari ve Mali İşler Özgür Karabat, Seçim ve Hukuk İşleri Gül Çiftçi Binici, Yerel Yönetimler Yaşar Tüzün, Medya ve Kurumsal İletişim Burhanettin Bulut, Halkla İlişkiler Aylin Yaman, Siyasi Partilerle İlişkiler Engin Özkoç, Sendikalar ve Meslek Örgütleriyle İlişkiler İlhan Cihaner, Sivil Toplum Örgütleriyle İlişkiler Gökçe Göçen, Saha Çalışmaları ve Örgütlenmesi Hikmet Erbilgin, Ar-Ge ve Politika Kurulları Koordinasyonu, Yunus Emre. Politika Kurulları ise Adalet Politikaları Zeynel Emre, Hazine ve Maliye Politikaları Serkan Özcan, Kalkınma Politikaları Öner Güçavdı, Dış Politika Mithat Çelikpala, Milli Savunma Politikaları Yankı Bağcıoğlu, İç Güvenlik Politikaları Murat Bakan, Eğitim Politikaları Suat Özçağdaş, Sağlık Politikaları Kayhan Pala, Gıda ve Tarım Politikaları Sencer Solakoğlu, Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Politikaları Cem Say, Sosyal Politikalar Aylin Nazlıaka, İnsan Hakları ve Eşitlik Politikaları Sezgin Tanrıkulu, Emek ve Sosyal Güvenlik Politikaları Gamze Taşcıer, Kamu Denetimi ve Şeffaflık Politikaları Deniz Yavuzyılmaz."

Altı isim yeniden MYK'da

YENİ Parti'nin Kurucu Merkez Yönetim Kurulu'nda görev alan 6 isim, yeni dönemde de MYK üyeliğine getirildi. Bu isimler Yunus Emre, Ensar Aytekin, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Yaşar Tüzün, Zeynel Emre ve Aylin Yaman oldu.

Dokuz isim ilk kez MYK'da

Genel Başkan Özgür Özel'in önceki Merkez Yönetim Kurullarında görev almayan 9 isim de ilk kez MYK üyeliğine getirildi. Bu isimler Salih Uzun, Engin Özkoç, İlhan Cihaner, Hikmet Erbilgin, Öner Günçavdı, Mithat Çelikpala, Kayhan Pala, Sencer Solakoğlu ve Cem Say oldu.

MYK tecrübesine sahip 13 isim

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in önceki Merkez Yönetim Kurullarında görev alan 13 isim, yeni dönemde de MYK'da yer aldı. Bu isimler Selin Sayek Böke, Özgür Karabat, Gül Çiftci Binici, Burhanettin Bulut, Serkan Özcan, Aylin Nazlıaka, Gökçe Gökçen, Gamze Taşcıer, Yankı Bağcıoğlu, Murat Bakan, Suat Özçağdaş, Sezgin Tanrıkulu ve Deniz Yavuzyılmaz oldu.