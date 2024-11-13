Yeni TCK Maddesi Geri Çekildi

Politika

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk" bölümüne 'Devletin güvenliği veya siyasal yararları aleyhine suç işleme' başlığıyla eklenmesi öngörülen 16'ıncı madde geri çekildi.

Konuyla ilgili açıklama, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'den geldi. Emir, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kamuoyunda 'etki ajanlığı' olarak bilinen kanun teklifi, haftalardır sürdürdüğümüz gerek halkımızın büyük desteğini alarak kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarımız ile gerek Meclisteki çalışmalarımız ve eleştirilerimiz sonucunda an itibari ile geri çekildi" dedi.

Maddenin, eleştiriler dikkate alınarak yeniden düzenleneceği öğrenildi. - ANKARA