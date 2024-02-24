Yeni Türkiye Partisi, 2024 yerel seçimlerine hazırlanıyor - Son Dakika
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Politika

Yeni Türkiye Partisi, 2024 yerel seçimlerine hazırlanıyor

Yeni Türkiye Partisi, 2024 yerel seçimlerine hazırlanıyor

Yeni Türkiye Partisi (YTP) Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere girerek değişim isteyen halktan teveccüh beklediklerini açıkladı.

24.02.2024 14:27  Güncelleme: 14:52
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Yeni Türkiye Partisi (YTP) Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, "Belediyelerden başlamak için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan bu seçimlere giriyoruz. Sloganımız 'Her şeye yeniden başlamak için Yeni Türkiye Partisi'dir. Umarım adaylarımıza karşı, değişim isteyen halkımız gereken teveccühü gösterir. Yerel seçimde sürpriz yapmak istiyoruz" dedi.

Yeni Türkiye Partisi Ahmet Reyiz Yılmaz, yaklaşan yerel seçim öncesi açıklamada bulundu. Köklü bir değişime ihtiyacının olduklarını ifade eden Yılmaz, "Halk olarak iyi yönde değişmek zorundayız. Ekonomik sorunlar çok fazla. Belediyelerden başlamak için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan bu seçimlere giriyoruz. Sloganımız 'Her şeye yeniden başlamak için Yeni Türkiye Partisi'dir. Umarım adaylarımıza karşı, değişim isteyen halkımız gereken teveccühü gösterir" açıklamasında bulundu.

Seçim sonrası gündemin çok ağır olacağını aktaran YTP Lideri Yılmaz, "Türkiye'de bu yerel seçimler tarihi dönüm noktası olarak görülmelidir. Güvenlikle ilgili her türlü tedbiri almalıdır. Ben sadece hakkım için çok üzülen biri olarak uyarıcılık konusunda üzerime düşeni yapıyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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