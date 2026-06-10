Yeni Yargı Üyelerine Tebrik

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yüksek yargı organlarına seçilen yeni üyeleri tebrik etti.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, HSK tarafından Gökhan Karaköse'nin Yargıtay üyeliğine, Gülten Hatipoğlu ile Recep Yılmaz Korkmaz'ın ise Danıştay üyeliklerine seçildiğini belirterek, yeni görevlerinden dolayı kendilerini kutladı. Seçilen isimlerin yargı teşkilatının farklı kademelerinde edindikleri bilgi, tecrübe ve birikimleriyle yüksek yargıya önemli katkılar sunacaklarına inandığını ifade eden Bakan Gürlek, "Yeni görevlerinin kendileri, yüksek yargı camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor; görevlerinde üstün başarılar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA