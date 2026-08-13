Yeni Yasayla Toplumsal Huzur Umutu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeni Yasayla Toplumsal Huzur Umutu

Yeni Yasayla Toplumsal Huzur Umutu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aslan, yeni düzenlemenin toplumsal bütünleşme ve huzur açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Sultan Şeyhmus Ez-Zuli Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Yasin Aslan, düzenlemenin toplumsal huzur ve birlik açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi", Diyarbakır'da toplumun farklı kesimlerinde gündem oldu. 467 milletvekilinin kabul oyuyla yasalaşan düzenlemeyle birlikte, Türkiye'nin terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik yeni bir döneme girdiği değerlendiriliyor.

Diyarbakır merkezli Sultan Şeyhmus Ez-Zuli Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Yasin Aslan, gelinen aşamanın özellikle bölgenin geleceği açısından önem taşıdığını ifade etti.

Aslan, Türkiye'nin uzun yıllardır güvenlik sorunları ve çatışmaların beraberinde getirdiği ekonomik ve sosyal sorunlarla mücadele ettiğini belirterek, yeni dönemin temel hedefinin kalıcı huzur ve toplumsal birlik olması gerektiğine dikkat çekti.

Diyarbakır'ın geçmişte yaşanan çatışmalardan ekonomik ve sosyal anlamda önemli ölçüde etkilendiğini belirten Aslan, artık önceliğin huzur ortamının kalıcı hale getirilmesi ve bölgenin ekonomik potansiyelinin ortaya çıkarılması olması gerektiğini vurguladı.

Aslan, toplumun bütün kesimlerinin sürece sağduyuyla yaklaşmasının önemine işaret ederek, güven ortamının güçlenmesinin yatırımlardan istihdama, eğitimden sosyal yaşama kadar birçok alanda olumlu sonuçlar doğurabileceğini kaydetti.

Türkiye'nin önünde yeni bir dönem bulunduğunu ifade eden Aslan, atılacak adımların toplumsal barış, birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Mehmet Yasin Aslan, özellikle gençlerin çatışma ve şiddetten uzak bir ortamda geleceğe hazırlanmasının bölgenin kalkınması açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Diyarbakır'ın sahip olduğu ekonomik, kültürel ve sosyal potansiyelle bölgesinde önemli bir merkez olabileceğini belirten Aslan, huzur ve güven ortamının kalıcı hale gelmesiyle birlikte bölgenin yatırım ve istihdam açısından daha güçlü bir konuma ulaşabileceğini ifade etti.

Aslan, Meclis'te alınan kararın ardından sürecin bundan sonraki aşamalarının da dikkatle yürütülmesi gerektiğini belirterek, toplumun beklentisinin kalıcı huzur, güven ve refah olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeni Yasayla Toplumsal Huzur Umutu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güneş tutulması için özel uçuş: 10 bin metreden canlı yayınlandı Güneş tutulması için özel uçuş: 10 bin metreden canlı yayınlandı
İSKİ yalanladı, bakanlık ortaya çıkardı: Kanalizasyonu denize döktüler İSKİ yalanladı, bakanlık ortaya çıkardı: Kanalizasyonu denize döktüler
Aydın’ın Kuyucak ilçesindeki orman yangını saatlerdir söndürülemedi Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki orman yangını saatlerdir söndürülemedi
Çocuk tişörtünde Hristiyanlık propagandası: Yazılanlar İncil’den çıktı Çocuk tişörtünde Hristiyanlık propagandası: Yazılanlar İncil'den çıktı
Nilda Müge Şahin’i katleden caninin yakalandığı anlar ortaya çıktı Nilda Müge Şahin’i katleden caninin yakalandığı anlar ortaya çıktı
Avukat Prof. Dr. Ali Ekin açıkladı: İşveren hangi durumda işçiyi tazminatsız işten çıkarabilir Avukat Prof. Dr. Ali Ekin açıkladı: İşveren hangi durumda işçiyi tazminatsız işten çıkarabilir?

18:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyeti arasındaki görüşme sona erdi 1 saat 40 dakika sürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyeti arasındaki görüşme sona erdi! 1 saat 40 dakika sürdü
17:57
CHP’li vekilin taciz iddiasıyla dayak yediği anlardan yeni görüntü
CHP'li vekilin taciz iddiasıyla dayak yediği anlardan yeni görüntü
17:41
Bakan Gürlek’ten ’Alihan Kuriş’ operasyonuna ilişkin ilk açıklama
Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' operasyonuna ilişkin ilk açıklama
17:30
Vergi rekortmenleri listesine giren avukat Gönenç Gürkaynak’tan sitem dolu sözler
Vergi rekortmenleri listesine giren avukat Gönenç Gürkaynak'tan sitem dolu sözler
17:05
Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçelileri kızdıran Lukaku sözleri
Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelileri kızdıran Lukaku sözleri
16:46
CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan’a taciz iddiasıyla dayak
CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'a taciz iddiasıyla dayak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 21:01:18. #7.13#
SON DAKİKA: Yeni Yasayla Toplumsal Huzur Umutu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.