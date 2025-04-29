Yeni Yol Partili Kısacık'tan, Türkiye'nin nüfus artış hızına ilişkin açıklama

Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, "Eğer biz ülke olarak nüfusu arttırmak istiyorsak önce milletimizin geleceğe olan inancını arttırmak zorundayız." dedi.

Kısacık, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin nüfus artış hızının düşmesine ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

Türkiye'nin doğurganlık hızının sistematik bir şekilde düştüğünü belirten Kısacık, "Nüfusun yenilenme hızı 2,10'dur. 2,10'un altında artık ülkenin nüfusu sıkıntıya girer. Biz 2,10'un altına 2003'te düşmüşüz. Bizim yıllardır toplam doğurganlık hızımız kritik seviyenin altında. Peki şimdiye kadar bu iktidar neredeydi? Bir ülkenin geleceği tankı, topu, tüfeği değildir. Bir ülkenin geleceği kundakta yatan bebeğidir. Yeni doğmuş bebeğidir." diye konuştu.

Ekonominin kötüye gittiği yıllarda doğurganlık hızının daha da azaldığını anlatan Kısacık, şu ifadeleri kullandı:

"Doğurganlık hızını arttırmak, sadece istatistiksel çalışma yaparak, sadece ailenin önemini vurgulamak veya sadece Aile Yılı ilan edip panolara, billboardlara aile resimleri koymaktan ibaret değildir. Eğer siz bu ülkenin geleceğini düşünüyorsanız kundaktaki bebelerin sayısını arttırmak zorundasınız. Ama bu da annelerimizin geleceğe olan güvenini sağlamakla olur. Hiçbir anne, geleceği belirsiz, çocuğunun zor şartlar altında yetişeceği, sağlık gibi, eğitim gibi fırsatlardan eşit olarak yararlanamayacağı bir ülkeye bir çocuk getirmek, bir çocuk yetiştirmek istemez. Dolayısıyla eğer biz ülke olarak nüfusu arttırmak istiyorsak önce milletimizin geleceğe olan inancını arttırmak zorundayız."