Yeni Yol Partisi'nden Kritik Toplantı - Son Dakika
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Yeni Yol Partisi'nden Kritik Toplantı

22.07.2026 12:40
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DEVA Partisi lideri Babacan ve Davutoğlu, eğitimden uluslararası ilişkilere kadar önemli konuları ele aldı.

Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin kurduğu Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) sonuçlarının öğrenciler ve aileleri için hayırlı olmasını diledi.

Her bir öğrencinin yeteneklerine ve hayallerine uygun eğitim yolculuğuna adım atmasını, hak ettiği başarıya ve mutlu bir geleceğe kavuşmasını dileyen Babacan, 2026-YKS'de 2 sorunun iptal edilmesini eleştirerek, soru hazırlama konusunda dikkatli ve özenli hareket edilmesini istedi.

Kıbrıs Türk halkının iradesini ve Ada'daki mevcut gerçekleri görmezden gelen hiçbir yaklaşımın çözüm üretemeyeceğini belirten Babacan, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda kabul edilen 2025 Yılı Türkiye Raporu'nun Kıbrıs ile ilgili bölümüne tepki göstererek, iktidarın bu rapora karşı "savunmasız kaldığını" iddia etti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Babacan, "Gazze'de sadece insanlar ölmüyor, uluslararası hukuk ölüyor. İnsan hakları, vicdan ölüyor. Gazze'de Birleşmiş Milletler kararı hiçe sayılıyor. Türkiye olarak bizim sorumluluğumuz ise gerçekten büyük. Gazze meselesini yalnızca kürsülerde konuşulan bir siyasi başlık olmaktan çıkartmak zorundayız. Türkiye olarak ateşkesin kalıcı hale gelmesi, insani yardımların engelsiz bir şekilde ulaştırılması ve sivil hayatların korunması için çok daha güçlü bir diplomatik çaba yürütmek zorundayız." değerlendirmelerinde bulundu.

Babacan, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin bunun için bir fırsat olduğunu, ancak doğru değerlendirilemediğini, Zirve'nin "propaganda aracı" olarak kullanıldığını savundu.

İsrail'in işlediği savaş suçlarının üzerinin örtülemeyeceğini söyleyen Babacan, "Er ya da geç adalet tecelli edecek, Netanyahu ve bu zulmün ortakları uluslararası hukuk önünde hesap verecekleri günü şimdiden geriye saymaya başlamalıdırlar çünkü biz Gazze'yi unutmayacağız, Filistin halkını yalnız bırakmayacağız, dünya sessiz kalsa da biz susmayacağız." dedi.

Ahbap Derneğine yönelik yürütülen soruşturmayı değerlendiren Babacan, derneğin denetlenmesinde sıkıntılar olduğunu ifade etti. Devletin, Ahbap Derneğinde yaşananları "önceden bilmesi gerektiğini" belirten Babacan, "Bu insanların at koşturduğu boşluk kendiliğinden oluşmadı. Bu ülkede devlet kurumlarına güven yıllardır aşınıyor. Eğer toplum şöyle bir Kızılay'a, AFAD'a, devlet kurumlarına güvense bunlar bu kadar rahat ve büyük çapta hareket edebilir mi? Kurumları siz yıpratırsanız, işte ortaya böyle yapılar gelir." dedi.

Ekonomiye yönelik eleştirilerde bulunan Babacan, "Türkiye'de enflasyonla mücadele etmek mi istiyorsunuz? Çiftçiyi güçlendireceksiniz. Tarımsal üretimi destekleyeceksiniz. Gübrenin, yemin yarısını devlet olarak siz karşılayacaksınız. Uygun şartlarda finansman sağlayacaksınız." ifadesini kullandı.

En düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükselmesine ilişkin teklifi anımsatan Babacan, şunları kaydetti:

"Bugün herhangi bir büyükşehirde bu maaşla geçinmek mümkün mü? Kira ödeyecekler, elektrik, doğalgaz, su... Mümkün değil. Eğer bir aileye bir emekli maaşı giriyorsa o ailenin geçinmesi imkansız. Bugün bir emekli maaşı bir aileyi geçindirmez, gıda masrafına bile yetmez. Sadece kira, elektrik değil, çarşıya, pazara da gideceksiniz, torununuza bir harçlık vereceksiniz ve bütün bunları 23 bin 552 lirayla yapacaksınız. Gerçekten el insaf."

"Golan Tepeleri Suriye'ye aittir"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimine değinerek, 10. yılda ciddi bir muhasebeye ihtiyaç olduğunu söyledi.

15 Temmuz'un devlete sızmış bir çetenin darbe teşebbüsü ve milletin meydanlarda ülkesini savunduğu gün olduğunu belirten Davutoğlu, "Ancak 15 Temmuz'dan sonra yaşanan 10 yıl içinde olağanüstü hal uygulamaları ve birçok demokrasiden kopuşu getiren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin birtakım uygulamaları içinde olmak üzere tekrar bir muhasebe yapmaya ihtiyacımız var." dedi.

Darbe girişiminin yaşandığı gece ulusal ve uluslararası televizyon kanallarında "ülkeyi savunduğunu" anlatan Davutoğlu, "Hiçbir yetkim yoktu. Ne olduğunu dahi detaylı bilmiyordum ama şuna inanıyordum, eğer bir ülkede seçilmiş parlamentoya ve seçilmiş cumhurbaşkanına karşı birileri harekete geçmişse o ülkenin bütün fertlerinin mücadele etmek üzerine bir vecibe ve vazife olarak düşer." diye konuştu.

Davutoğlu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmayla ilgili, "Eğer bir dava açılmışsa şimdi, ucu nereye kadar giderse gitsin araştırılmalıdır. Hiç tereddüt edilmemelidir. Ucu FETÖ'ye mi gidiyor, başka bir yere mi dokunuyor, devletin o günlerde görevli olanların herhangi birine mi gidiyor? Nereye giderse gitsin, araştırılsın. Abdullah Gül, Devlet Denetleme Kurumunu harekete geçirmişti. O rapor tekrar gözden geçirilsin." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın yanında "Golan Tepeleri'ni İsrail'e verdiğini" söylediğini ifade eden Davutoğlu, "Sustunuz, olmaz. Ne Türkiye ne Suriye, ne Erdoğan ne Ahmed Şara susabilir. Golan Tepeleri Suriye'ye aittir. Mutlaka Suriye'nin toprakları içine geri dönecektir. Bunu diyemediniz." dedi.

Kıbrıs konusundaki gelişmelerin ve bu gelişmelerin arka planının iyi takip edilmesi gerektiğini belirten Davutoğlu, "Antonio Guterres iyi arkadaşımdır. Ona da görsem soracağım, 'Ne yapmak istiyorsunuz' diye. Perde gerisinde ne olup ne bittiği takip etmek lazım." diye konuştu.

"Yeni bir parti kuruluyorsa bize 'hayırlı olsun' demek düşer"

Davutoğlu, Yeni Yol Partisi TBMM Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel'in "yeni parti kuracakları" yönündeki açıklamasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Yeni bir parti kuruluyorsa bize hayırlı olsun demek düşer. Ama tavsiyem şudur ki, küçük ihtilaflarla siyaset... Küçük demeyeyim belki büyük ihtilaf, hukuki bir ihtilaf tabii. Bu ihtilafların ötesinde ortak nerelerde buluşuruz, sadece muhalefet için söylemiyorum. Türkiye'nin ortak değerlerini, ortak ahlaki standartlarını, ortak siyasi vizyonlarını tekrar tartışma vakti. Sürekli farklılaşarak ve birbirimizi itham ederek bir yere gitmenin sınırlarına geldik."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Deva Partisi, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeni Yol Partisi'nden Kritik Toplantı - Son Dakika

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