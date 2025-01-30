Yenice Belediyesi\'nden Turizm ve Ekonomiye Katkı Sağlayacak Proje

Politika

Yenice Belediyesi tarafından hazırlanan Ihlamur Seyir Terası ile Şeker Kanyonunu birleştirme projesi ilçenin turizmine ve ekonomisine katkı sağlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Turizme ve doğaya verdiğimiz önem doğrultusunda, ilçemizdeki Ihlamur Teras ile Şeker Kanyonu'nu birleştirecek önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. İçerisinde yürüyüş parkurları, sosyal alanlar ve ekoturizmi destekleyen yapılar barındıracak bu proje, yalnızca ilçemize değil, çevredeki beş ilimize ve tüm Türkiye'ye hizmet edecek büyük bir turizm yatırımı olacak. İlçemiz için doğa ile iç içe, sürdürülebilir ve turizme değer katacak bir projeyi hayata geçireceğiz" denildi. - KARABÜK