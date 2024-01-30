 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP'li Hekimhan Belediye Başkanı ve İlçe Başkanı İstifa Etti - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li Hekimhan Belediye Başkanı ve İlçe Başkanı İstifa Etti

Malatya'nın CHP'li Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, CHP Hekimhan İlçe Başkanı Mustafa Mutlu ve CHP'li Meclis üyeleri partilerinden istifa etti. Karadağ, aday gösterilmemesi üzerine istifa ettiklerini açıkladı ve hizmet için burada olduklarını vurguladı.

CHP\'li Hekimhan Belediye Başkanı ve İlçe Başkanı İstifa Etti
30.01.2024 - 16:23,
Abone Ol

Malatya'nın CHP'li Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, CHP Hekimhan İlçe Başkanı Mustafa Mutlu ve CHP'li Meclis üyeleri partilerinden istifa etti.

Malatya'nın Hekimhan İlçe Belediye Başkanı Turan Karadağ, yerel seçimlerde aday gösterilmemesi üzerine bir Meclis üyeleri ve ilçe başkanıyla birlikte istifa ettiklerini duyurdu. Bugün Hekimhan İlçe Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenlendi. İlçe Başkanı Mustafa Mutlu, "Partide bir yanlış yapılmıştır. İlçe örgütü hiçe sayılmıştır. O nedenle ilçe başkanı ve ilçe örgütü olarak istifa ediyoruz" dedi. Karadağ, "Ben buraya atamayla gelmedim. 2019'de önseçime girdim ve bu örgüt beni aday yaptı.... Hekimhan'da çalışma var, hırsızlık ve namussuzluk yok. Ne için beni aday göstermedin kardeşim? 'Çalışamadın, yapamadın' desin ama bunlar değil. Biz hizmet için buradayız, başkaları rant için burada" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Hekimhan, Karadağ, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Hekimhan Belediye Başkanı ve İlçe Başkanı İstifa Etti - Son Dakika


16:44
Can Atalay kararı öncesi Meclis'te tansiyon yükseldi! Sıraları yumruklayan vekiller divana yürüdü Can Atalay kararı öncesi Meclis'te tansiyon yükseldi! Sıraları yumruklayan vekiller divana yürüdü
16:40
Bıçakla çatıya çıktı, boğazını kesmeye çalıştı Bıçakla çatıya çıktı, boğazını kesmeye çalıştı
16:36
Başak Demirtaş'tan İBB adaylığı için resmi başvuru geldi Başak Demirtaş'tan İBB adaylığı için resmi başvuru geldi
16:35
Osmaniyeli balıkçıya 37 bin TL'lik yayın balığı piyangosu Osmaniyeli balıkçıya 37 bin TL'lik yayın balığı piyangosu
16:15
Ordu'da tepki çeken görüntü: Seçim afişleri çevre kirliliğine yol açtı Ordu'da tepki çeken görüntü: Seçim afişleri çevre kirliliğine yol açtı
15:40
İsveçli bin müzisyen, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesi için çağrıda bulundu İsveçli bin müzisyen, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesi için çağrıda bulundu
15:31
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland: Türkiye'nin F-16 Filosunu Geliştirmesi Amerikan Güvenliği İçin Önemli ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland: Türkiye'nin F-16 Filosunu Geliştirmesi Amerikan Güvenliği İçin Önemli
15:29
İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşine suikast girişimi! Şoförü başından vuruldu İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşine suikast girişimi! Şoförü başından vuruldu

Son Dakika
16:44 Can Atalay kararı öncesi Meclis'te tansiyon yükseldi! Sıraları yumruklayan vekiller divana yürüdü
16:40 Bıçakla çatıya çıktı, boğazını kesmeye çalıştı
16:36 Başak Demirtaş'tan İBB adaylığı için resmi başvuru geldi
16:35 Osmaniyeli balıkçıya 37 bin TL'lik yayın balığı piyangosu
16:15 Ordu'da tepki çeken görüntü: Seçim afişleri çevre kirliliğine yol açtı
15:40 İsveçli bin müzisyen, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesi için çağrıda bulundu
15:31 ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland: Türkiye'nin F-16 Filosunu Geliştirmesi Amerikan Güvenliği İçin Önemli
15:29 İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşine suikast girişimi! Şoförü başından vuruldu
15:25 Arda Güler antrenmanda Modric'i çılgına çevirdi
15:15 2. kattan atlamak isteyen kadın son anda kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 17:05:47. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'li Hekimhan Belediye Başkanı ve İlçe Başkanı İstifa Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement