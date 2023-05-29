Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, en yüksek oyu bu 10 ilden aldı - Son Dakika
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Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, en yüksek oyu bu 10 ilden aldı

Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, en yüksek oyu bu 10 ilden aldı

29.05.2023 08:26

Cumhurbaşkanı seçimini 2. turda yüzde 52.16 ile Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı. Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı 10 il ise Bayburt, Gümüşhane, Çankırı, Yozgat, Rize, Kahramanmaraş, Aksaray, Erzurum, Sivas ve Konya oldu.

Türkiye'de milyonlarca seçmen cumhurbaşkanını seçmek için 28 Mayıs'ta ikinci kez sandık başına gitti. Henüz resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi kazandı. Erdoğan yüzde 52.16 oy alırken, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.84 oy aldı.

EN YÜKSEK OYLAR BU İLLERDEN GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan en yüksek oyu ise bu 10 ilden aldı. Bu iller Bayburt, Gümüşhane, Çankırı, Yozgat, Rize, Kahramanmaraş, Aksaray, Erzurum, Sivas ve Konya olarak belirlendi. Erdoğan; Bayburt'tan yüzde 82, Gümüşhane'den yüzde 78.5, Çankırı'dan yüzde 76.6, Yozgat'tan yüzde 76.3, Rize'den yüzde 75, Kahramanmaraş'tan yüzde 75, Aksaray'dan yüzde 75, Erzurum'dan yüzde 73, Sivas'tan yüzde 73, Konya'dan ise yüzde 72.9 oy aldı.

İŞTE İL İL SEÇİM SONUÇLARI

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Kemal Kılıçdaroğlu, Seçim 2023, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, en yüksek oyu bu 10 ilden aldı - Son Dakika
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