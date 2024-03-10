Yeniden Refah, Fatih adayı Özkarataşlıoğlu'nun göçmenleri hedef alan paylaşımı için özür diledi - Son Dakika
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Politika

Yeniden Refah, Fatih adayı Özkarataşlıoğlu'nun göçmenleri hedef alan paylaşımı için özür diledi

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Yeniden Refah Partisi'nin Fatih adayı Halit Özkarataşlıoğlu'nun "Fatih, Fatihlilere teslim edilecek. Ahlak yoksa, düzensiz göç vardır" ifadelerinin yer aldığı paylaşım tartışma yarattı. Partiden yapılan açıklamada "Tasvip etmediğimiz ve derhal yayından kaldırttığımız video sebebiyle şayet kalbi kırılan kardeşlerimiz varsa yine de özür diler haklarını helal etmelerini dileriz" denildi.

10.03.2024 12:30  Güncelleme: 13:17
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Yeniden Refah Partisi tarafından İstanbul Fatih ilçesinden başkan adayı gösterilen Halit Özkarataşlıoğlu'nun yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı. Göçmenleri hedef alarak "Fatih, Fatihlilere teslim edilecek. Ahlak yoksa, düzensiz göç vardır" ifadelerini kullanan Özkarataşlıoğlu'nun sözleri partiyi de rahatsız etti.

"PAYLAŞIMI GÖRÜR GÖRMEZ HAREKETE GEÇTİK"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Müjdeci imzalı açıklamada, "İslami ve insani hassasiyetleri yüksek bir anlayışa mensup Milli Görüşçüler olarak söz konusu paylaşımı görür görmez harekete geçerek yayından kaldırılmasını sağladık" ifadeleri kullanıldı.

"PARTİMİZİN RESMİ GÖRÜŞÜNÜ YANSITMAMAKTADIR"

"Fatih İlçe Başkanlığımızın sergilediği söz konusu yaklaşım partimizin göç ve mülteciler konusundaki resmi görüşünü ve 500 bine yakın üyemizin konuya ilişkin genel kanaatini yansıtmamaktadır" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KALBİ KIRILAN KARDEŞLERİMİZDEN ÖZÜR DİLERİZ"

"Yeniden Refah Partisi olarak kurulduğumuz günden bu yana, Milli Görüş geleneği olarak ise 50 yılı aşkın zamandır nerede bir mazlum varsa gözünün yaşını silmeye, ekmeğimizi bölüşmeye ve kucak açmaya devam edeceğimizin altını çizmek isteriz. Tasvip etmediğimiz ve derhal yayından kaldırttığımız video sebebiyle şayet kalbi kırılan kardeşlerimiz varsa yine de özür diler haklarını helal etmelerini dileriz."

Yeniden Refah, Fatih adayı Özkarataşlıoğlu'nun göçmenleri hedef alan paylaşımı için özür diledi
Yeniden Refah, Fatih adayı Özkarataşlıoğlu\'nun göçmenleri hedef alan paylaşımı için özür diledi

Yeniden Refah Partisi, Fatih Erbakan, İstanbul, Fatih, Gündem, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeniden Refah, Fatih adayı Özkarataşlıoğlu'nun göçmenleri hedef alan paylaşımı için özür diledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ali Arslan: Ben kaldırılan ifadeye yüzde yüz katılıyorum. "Ahlak yoksa düzensiz göç vardır" 73 9 Yanıtla
  • Baran Köprü: Ilk defa dogru birsey söylediler onun icin de özür dilediler. 58 13 Yanıtla
  • huseyin ergun: Şaşırmadım. Kapasiteleri bu kadar. Bir babasına bak bir de oğluna Baba zirvede oğlu yerlerde. Birilerine paspas olacak yakında. Yazık ediyor kendine. 39 21 Yanıtla
  • Murat Gunduz: Nedir bu multeci seviciligi anlamadimki. 50 7 Yanıtla
  • Necati Kaya: Dogru demis aday. Tebrik ederim. 46 6 Yanıtla

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