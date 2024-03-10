Yeniden Refah Partisi tarafından İstanbul Fatih ilçesinden başkan adayı gösterilen Halit Özkarataşlıoğlu'nun yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı. Göçmenleri hedef alarak "Fatih, Fatihlilere teslim edilecek. Ahlak yoksa, düzensiz göç vardır" ifadelerini kullanan Özkarataşlıoğlu'nun sözleri partiyi de rahatsız etti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Müjdeci imzalı açıklamada, "İslami ve insani hassasiyetleri yüksek bir anlayışa mensup Milli Görüşçüler olarak söz konusu paylaşımı görür görmez harekete geçerek yayından kaldırılmasını sağladık" ifadeleri kullanıldı.
"Fatih İlçe Başkanlığımızın sergilediği söz konusu yaklaşım partimizin göç ve mülteciler konusundaki resmi görüşünü ve 500 bine yakın üyemizin konuya ilişkin genel kanaatini yansıtmamaktadır" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yeniden Refah Partisi olarak kurulduğumuz günden bu yana, Milli Görüş geleneği olarak ise 50 yılı aşkın zamandır nerede bir mazlum varsa gözünün yaşını silmeye, ekmeğimizi bölüşmeye ve kucak açmaya devam edeceğimizin altını çizmek isteriz. Tasvip etmediğimiz ve derhal yayından kaldırttığımız video sebebiyle şayet kalbi kırılan kardeşlerimiz varsa yine de özür diler haklarını helal etmelerini dileriz."
Son Dakika › Politika › Yeniden Refah, Fatih adayı Özkarataşlıoğlu'nun göçmenleri hedef alan paylaşımı için özür diledi - Son Dakika
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