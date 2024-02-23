Yeniden Refah, İstanbul'da AK Parti'yi desteklemek için ne istedi? Erbakan canlı yayında anlattı - Son Dakika
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Politika

Yeniden Refah, İstanbul'da AK Parti'yi desteklemek için ne istedi? Erbakan canlı yayında anlattı

31 Mart yerel seçimleri için İstanbul'da AK Parti ile anlaşamayan Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, kabul görmeyen taleplerinin ne olduğunu katıldığı canlı yayında açıkladı. Anadolu ve Avrupa yakalarından birer ilçe istediklerini belirten Erbakan, bu ilçelerin isimlerinin sorulmasına üzerine ''İsmi çok önemli değil dedik biz ama onlar da zaten 'Peki verelim nereyi istiyorsunuz?' demedikleri için ilçe isimleri çok konuşamadık'' dedi.

23.02.2024 09:14  Güncelleme: 09:24
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31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde İstanbul için AK Parti ile anlaşamayan Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, kulislere de yansıyan taleplerinin ne olduğunu açıkladı.

CANLI YAYINDA SORULARI YANITLADI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan tv100 Özel yayınında Gürkan Hacır, Erdoğan Aktaş ve Başak Şengül'ün sorularını yanıtladı.

"İSTANBUL'DAN 2 İLÇE İSTEDİK"

Erbakan, İstanbul'da AK Parti'yi desteklemek için ne istediklerini, "Bizim söylediğimiz İstanbul Büyükşehir belediyesinde biz destek oluyorsak biz de bir tane Anadolu Yakasında bir tane Avrupa yakasında ilçe isteriz dedik" sözleriyle açıkladı.

"'NEREYİ İSTİYORSUNUZ?' DEMEDİLER"

Gazeteci Gürkan Hacır'ın "Arnavutköy ve Sultanbeyli değil mi?" sorusu üzerine Erbakan, "İsmi çok önemli değil dedik biz ama onlar da zaten 'Peki verelim nereyi istiyorsunuz?' demedikleri için ilçe isimleri çok konuşamadık" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah, İstanbul\'da AK Parti\'yi desteklemek için ne istedi? Erbakan canlı yayında anlattı

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Son Dakika Politika Yeniden Refah, İstanbul'da AK Parti'yi desteklemek için ne istedi? Erbakan canlı yayında anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mehmet Aytekin: Chp den iste onlar cömert 2 değil 20 ilçede verir:) 122 27 Yanıtla
  • Yusuf Yalın: Ulkenun genelinde yuzde 2 oyu var bide 2 tane istiyor hadi sen gir burtane alabilecenmi tovbe tovbee 72 69 Yanıtla
  • Serkan ergezer : ÜLKENİN ÜNİTEL YAPISINİ DEĞİŞTİRMEK İSTEYENLERE OYDA VERMEYECEĞİZ SANDİKTADA DEĞİŞTİRECEĞİZ 60 75 Yanıtla
  • Cemal Hekim: ALLAH razı olsun REIS sayesinde vekil olmuşsun teşekkür edeceğine istekleri bitmiyor aman gelmesin destek TABANI nereyi destekleyeceğini biliyor allahtan 36 27 Yanıtla
  • Serkan Basar: hala bunlara oy vereceklerin aklından şüphe ederim ülkenin durumuna bakınca 25 15 Yanıtla
  • m.yener arıkan: Belediye başkan adayları da muhtarlar gibi bağımsız olmalı bu suretle partiler de seçim yardımı almayacak seçilen aday bağımsız olarak merkezi hükümetten istediğini alacak bu kadar kavga gürültüye de gerek yok 20 0 Yanıtla
  • Ahmet Liman: Reis sayesinde vekil olmadı. BBP, DSP, HUDAPAR vekilleri AKP listelerinden girip vekil oldular. Saadet, Gelecek, gibi partili vekiller de CHP’nin listelerinden vekil oldular. Fakat YRP kendi listesinden girdi. YRP Tabanlarından biri benim. Oyumu da Akp’ye vermeyebilirim. 10 5
  • Beşiktaş 1903: Cemal reisin de onun babasının sayesin de geldi. 3 3
  • astragan: başkasını bilmem de bu gün akp olmasın ben mhp / bbp'e oy veririm bunlara vermem. 4 2 Yanıtla
  • Cankanali: Sen kendi aklına şaş önce 2 0

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SON DAKİKA: Yeniden Refah, İstanbul'da AK Parti'yi desteklemek için ne istedi? Erbakan canlı yayında anlattı - Son Dakika
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