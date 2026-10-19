Yeniden Refah'lı Bekin, istifa sorusunda sorumluluğu Fatih Erbakan'a yükledi - Son Dakika
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Yeniden Refah'lı Bekin, istifa sorusunda sorumluluğu Fatih Erbakan'a yükledi

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Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, partisinden istifa sorusuna bütün görev ve sorumluluğun Genel Başkan Fatih Erbakan'a ait olduğu yanıtını verdi. Bekin, gerekli adımlar atılmazsa istişarelerle yörüngesini çizeceğini söyledi.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, partisinden istifa edip etmeyeceğine ilişkin, "Bundan sonra bütün görev ve sorumluluk kıymetli Genel Başkanımıza aittir. Gerekli adımları atmasını bekliyoruz. Eğer gerekli adımlar atılmazsa, elbette herkesle istişarelerimizi devam ettiriyoruz, biz de ona göre yörüngemizi çizeceğiz." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, daha önce Genel Başkanları Fatih Erbakan ve partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kuruluna çağrıda bulunarak eski Başbakan ve Milli Görüş hareketinin lideri merhum Necmettin Erbakan'a yönelik "acımasız ve hakkaniyetle de bağdaşmayan" bazı yaklaşımlarla ilgili uyarılarda bulunduğunu hatırlattı.

Bekin, partisinin Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç'ın 28 Şubat sürecini anlatan kitabında Erbakan'a yönelik ağır ithamlarda bulunduğunu aktardı.

Doğan Bekin, sorduğu sorular ve yaptığı eleştirilere karşı doğrudan cevap verilmediğini, ısmarlama metinlerle konunun başka mecralara taşınmak istendiğini, kendisine karşı bir itibar suikastinin yapıldığını ancak hiçbir şekilde gerçeklerin örtbas edilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Çocukluğundan beri Milli Görüş hareketi içerisinde olduğunu dile getiren Bekin, şu ifadeleri kullandı:

"29 Ekim merhum Başbakanımız Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızın 100. doğum günü. Bugün de Erbakan'ı ve onun getirdiği Milli Görüş'ü anlama ve anlatma, ona sadakatimizin var olduğunu ve devam ettiğini belirtme günü olması gerekirken 'Erbakan, 28 Şubat'ın mimarı' gibi bir ihanet cümlesini, kullananların halen yönetimde yer alması Yeniden Refah Partisinin içinde bulunduğu akıl tutulmasını ortaya koymaktadır. Bizim mücadelemiz şahsi bir mücadele değildir. Parti yönetiminin, işi 'fikir ayrılığı' diyerek baştan savma ifadelerle geçiştirmek istemesi, güneşi balçıkla sıvamaya çalışmak kadar cahilce bir tutumdur. Milli Görüş'ün içinde yetişen ve kendisinde Necmettin Erbakan'a vefa borcu olduğunu belirten herkese şu çağrıda bulunuyorum ki, sesinizi gür çıkarın."

Bekin, bir gazetecinin "Partinizden istifa etmeyi düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna, "Bundan sonra bütün görev ve sorumluluk kıymetli Genel Başkanımıza aittir. Gerekli adımları atmasını bekliyoruz. Eğer gerekli adımlar atılmazsa elbette herkesle istişarelerimizi devam ettiriyoruz, biz de ona göre yörüngemizi çizeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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