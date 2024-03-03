Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimlerine hazırlanıyor

Politika

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, "YRP Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olarak 31 Mart seçimlerine damgasını vurmaya hazırlanıyor. Yeniden Refah Partisi adım adım iktidara yürüyor" dedi.

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Samsun'un Çarşamba ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışına katıldı. Erbakan, 1994 ruhunu yeniden canlandırmak için 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde partisine destek istedi.

Erbakan yaptığı açıklamada, "Biz gazete ve televizyonların parlatmasıyla yürümüyoruz. Trilyonlarca lira hazine yardımı alarak yürümüyoruz. İktidar gücü ile yürümüyoruz. Dış güçlerin desteği ile yürümüyoruz. YRP Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olarak 31 Mart seçimlerine damgasını vurmaya hazırlanıyor. Yeniden Refah'ın yerel yönetimlerindeki iktidarının ayak seslerini duyuyoruz. Yeniden Refah Partisi adım adım iktidara yürüyor. İnşallah önce 31 Mart'ta yerel yönetimlerde iktidar, ardından 2028 yılında merkezi hükümette iktidar olacağız. 31 Mart'ta YRP'nin iktidar olması ahlaklı belediyeciliğin hakim olması içim önemli. Ahlaklı belediyecilik her şeyden önce adalet demek. Ahlaklı belediyecilik merhamet demektir. Kendisine oy vermemiş olsa da merhamet göstermek. Ahlaklı belediyecilik liyakat demektir. Ahlaklı belediyecilik bereket demek. Bütün belediyeler borç batağında. Ahlaklı belediyecilik demek denk bütçe demektir. Borç ve faiz olmaması demektir. Halka hizmet, Hakk'a hizmettir. İnşallah 1 Nisan'dan itibaren, rantçı belediyeciliğe, heykelci belediyeciliğe ve örgütçü belediyeciliğe milletimiz ile birlikte son vereceğiz ve ahlaklı belediyecilik görevini başlatacağız" diye konuştu.

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın konuşmasının ardından dualar eşliğinde kurdele kesimi yapılarak SKM açılışı gerçekleştirildi. Program açılış kurdelesinin kesilmesi sonrası sona erdi.

Açılışa; YRP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Adem Güney, YRP Çarşamba Belediye Başkan Adayı Necattin Arpacı, YRP Çarşamba İlçe Başkanı Caner Bilgin ve belediye meclis üyesi adayları katıldı. - SAMSUN