Yeniden Refah Partisi: Cumhurbaşkanı adayımız Dr. Fatih Erbakan'dır - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yeniden Refah Partisi: Cumhurbaşkanı adayımız Dr. Fatih Erbakan'dır

Yeniden Refah Partisi: Cumhurbaşkanı adayımız Dr. Fatih Erbakan\'dır

Yeniden Refah Partisi sürpriz bir çıkış yaparak cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Partisinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ''Cumhurbaşkanı Adayımız Dr. Fatih Erbakan'dır'' denildi.

02.02.2025 00:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İktidarın birçok kez 2028'i işaret etmesine rağmen muhalefetin erken seçim çıkışları, seçimleri siyasetin gündemine getirdi.

Özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin adayını belirlemek için hazırlıklara başladığını açıklamasının ardından tartışmaların hareketlendiği görüldü.

YENİDEN REFAH ADAYINI AÇIKLADI

Tartışmalara ilişkin sürpriz bir çıkış Yeniden Refah Partisi'nden geldi. Son yerel seçimlerde sürpriz bir çıkış yaparak 3. parti olan YRP, cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

Partinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Cumhurbaşkanı Adayımız Dr. Fatih Erbakan'dır" denildi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan söz konusu paylaşımı alıntılayarak "Buyrun başlıyoruz" diye yazdı.

Yeniden Refah Partisi: Cumhurbaşkanı adayımız Dr. Fatih Erbakan'dır

Politika, 3-sayfa, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi: Cumhurbaşkanı adayımız Dr. Fatih Erbakan'dır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Çelikk:
    Sana Fırsat Kalmaz 8 1 Yanıtla
  • Tarık:
    zııııııııııırt 7 1 Yanıtla
  • Nurettin icoz İcoz:
    İstanbul'u sattı şimdi de Türkiye'yi mi satacak kavşakta bekleyen şak 6 1 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Bende adayım ne fark var 5 1 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    bu kaldırmaz, cemaatlerden bıktık 5 1 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Çok isabetli. Oylar yeniden refah partisi ne 0 0 Yanıtla
  • Derman null:
    bu adamın kıymetini yaşarken bilin.Rahmetli babasının izinden giden herzaman sulhdan yana olan bir siyasetçi.Ne gerekiyorsa öyle davranıyor helal olsun.Ak partiye geçeceğine inanmıyorum.sunu kafanıza sokun Sol parti tek hayatta gelemez bu Fatih'in elinden tutun. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldı. Erbakanda Ak partinin gelişi güzel yönettiği Türkiye yi kurtaracak inşaallah. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:29 Şarkıcı Merve Özbey’in iş insanı eşi ile emniyet müdürü gözaltında Şarkıcı Merve Özbey'in iş insanı eşi ile emniyet müdürü gözaltında
22:23 Kendisini yoğun bakımlık eden kocasını can çekişirken bile savundu Kendisini yoğun bakımlık eden kocasını can çekişirken bile savundu
21:49 Sedat Peker üniversiteden mezun oldu Sedat Peker üniversiteden mezun oldu
21:16 Yenidoğan çetesi davasında tutuklu bulunan Doktor İlker Gönen intihar etti Yenidoğan çetesi davasında tutuklu bulunan Doktor İlker Gönen intihar etti
18:38 İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli’den zehir zemberek çıkış İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli'den zehir zemberek çıkış
09:35 Ahmet Mümtaz Taylan’dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar’dan önce bana geldiler Ahmet Mümtaz Taylan'dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar'dan önce bana geldiler
09:32 Galatasaray’ın yıldızından taraftarı kahreden haber Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
09:25 Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı
09:19 Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim
09:14 Sır perdesi kalktı 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler Sır perdesi kalktı! 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler
09:14 İzmir’de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon İzmir'de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon
08:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turizm Bakanlığı’ndaki o ismi görevden aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turizm Bakanlığı'ndaki o ismi görevden aldı
08:51 Hülya Koçyiğit, Filiz Akın’ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi Hülya Koçyiğit, Filiz Akın'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi
08:13 Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas’a kavuştu Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas'a kavuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 00:58:25. #1.12#
SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi: Cumhurbaşkanı adayımız Dr. Fatih Erbakan'dır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.