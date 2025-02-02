İktidarın birçok kez 2028'i işaret etmesine rağmen muhalefetin erken seçim çıkışları, seçimleri siyasetin gündemine getirdi.
Özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin adayını belirlemek için hazırlıklara başladığını açıklamasının ardından tartışmaların hareketlendiği görüldü.
Tartışmalara ilişkin sürpriz bir çıkış Yeniden Refah Partisi'nden geldi. Son yerel seçimlerde sürpriz bir çıkış yaparak 3. parti olan YRP, cumhurbaşkanı adayını açıkladı.
Partinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Cumhurbaşkanı Adayımız Dr. Fatih Erbakan'dır" denildi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan söz konusu paylaşımı alıntılayarak "Buyrun başlıyoruz" diye yazdı.
Son Dakika › Politika › Yeniden Refah Partisi: Cumhurbaşkanı adayımız Dr. Fatih Erbakan'dır - Son Dakika
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