Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan Kula'da Program Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan Kula'da Program Gerçekleştirdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan Kula\'da Program Gerçekleştirdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Manisa'daki programı çerçevesinde Kula ilçesini ziyaret etti. İlçe teşkilatında partililer ile bir araya gelen Genel Başkan Erbakan, daha sonra ilçenin semt pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve sorunlarını dinledi.

26.08.2024 15:06  Güncelleme: 15:12
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Manisa'daki programı çerçevesinde Kula ilçesini ziyaret etti. İlçe teşkilatında partililer ile bir araya gelen Genel Başkan Erbakan, daha sonra ilçenin semt pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve sorunlarını dinledi.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Manisa'daki ziyaretleri çerçevesinde Kula ilçesini ziyaret etti. İlk olarak partisinin ilçe teşkilatında İlçe Başkanı Celal Gurur ve partililer tarafından karşılanan Genel Başkan Erbakan, partisinin Kula'da yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte ilçenin semt pazarında esnaf ve vatandaşları da ziyaret eden Genel Başkan Erbakan, vatandaşlarla tek tek sohbet ederek istek ve sorunlarını dinleyip partinin yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Vatandaşların fotoğraf çekilme isteğini de kırmayan Genel Başkan Erbakan, temaslarının ardından bir sonraki programı olan Ahmetli ilçe ziyareti için Kula'dan ayrıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Kula'daki programına YRP Manisa İl Başkanı Mustafa Serhat Orhan, YRP'li Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, YRP Kula İlçe Başkanı Celal Gurur ve partililer eşlik etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan Kula'da Program Gerçekleştirdi - Son Dakika

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