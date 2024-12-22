Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Mersin'de il kongresine katıldı - Son Dakika
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Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Mersin'de il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Mersin\'de il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Mersin'de partisinin 3. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

22.12.2024 20:48
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Mersin'de partisinin 3. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Erbakan, Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen kongrede, kentte coşkulu manzara ve atmosferle karşılaştıklarını söyledi.

Partililerin desteğine teşekkür eden Erbakan, şöyle konuştu:

"Milli Görüş, milletimizi millet, toprakları vatan, şehidi şehit yapan değerlerin ve mananın temsilcisidir. Dolayısıyla bu değerlerin ta kendisi olan Milli Görüş'ün temsilcisi Yeniden Refah Partimizin çatısının altında bu değerleri benimseyen bütün memleket evlatlarına, 85 milyona yer olduğunun bir kez daha altını çizmek istiyorum."

Erbakan, üye sayılarının artış gösterdiğini, Türkiye'de en hızlı büyüyen siyasi parti olduklarını anlattı.

Ülkedeki maddi ve manevi tüm sorunlarla yakından ilgileneceklerini dile getiren Erbakan, şunları kaydetti:

"Erbakan Hoca'mızın (Necmettin Erbakan) çizdiği istikamette yürüyen Milli Görüşçüler olarak aynen birinci 30 yılda olduğu gibi yeniden iktidara yürüyeceğiz. Yine Refah ve Milli Görüş ile bu aziz milletin yüzünü güldüreceğiz inşallah."

Kongrenin ardından bir otelde düzenlenen toplantıda iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşan Erbakan, basın mensuplarıyla da yemek programında bir araya geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Mersin'de il kongresine katıldı - Son Dakika

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