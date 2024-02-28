Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya\'nın aday olmasını doğal buluyor

Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın AK Parti'den istifa ettikten sonra Yeniden Refah Partisi'nden aday olmasına ilişkin, "Yeniden Refah Partisi olarak o bölgede etkili, güçlü, potansiyel sahibi insanların adayımız olmasını istememiz gayet doğal" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Suat Kılıç, Dikmen Sokullu Semt Pazarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Erbakan ve Kılıç, beraberindeki partililerle pazarcı esnafı ve vatandaşların sorunlarını dinleyip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Türkiye'nin farklı bölgelerinde parti teşkilatının yerel seçimler için çalıştığını belirten Erbakan, vatandaşların ekonomik şartlardan şikayet ettiğini kaydetti.

"Cumhurbaşkanının Erbakan Hocamıza karşı böyle bir tavır içerisinde olacağını düşünmüyoruz"

28 Şubat süreci sonrası Necmettin Erbakan'ın polisler tarafından gözaltına alınmak istenmesine ilişkin Fatih Erbakan, "O dönemde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarının bugün gelinen nokta kadar kurumlara ve devlete hakimiyeti yoktu. O dönemde yaşanan pek çok olaylar var. Özellikle FETÖ'nün o dönemde çok ciddi bir hakimiyeti söz konusuydu. Orada yaşanan sıkıntılarla ilgili biz tabii başbakanlık düzeyinde değil ama daha alt seviyedeki bürokrasideki, emniyetin içerisindeki FETÖ'cü unsurların böyle bir tavır içerisinde olduğunu düşünüyoruz. Yoksa Cumhurbaşkanının o dönemde başbakan olarak rahmetli Erbakan Hocamıza karşı böyle bir tavır içerisinde olacağını düşünmüyoruz. Bunu da bu vesileyle ifade etmiş olalım. Bu maalesef 28 Şubat'ın eseri olan haksız bir dava. Dolayısıyla bir mahkumiyet kararı ve mahkumiyet kararının da onanmasından sonra rahmetli Erbakan Hocamızın tutuklanmasına ilişkin, bu cezanın infazına ilişkin birtakım adımlar atıldı. Sonrasında biliyorsunuz bu ev hapsine çevrildi ve böylece o durum tezahür etmedi. Allah, bir daha böyle dönemleri, böyle demokrasiye, hukuka, insan haklarına aykırı, haksız, adaletsiz uygulamaları ülkemize, milletimize yaşatmasın" diye konuştu.

"O bölgede potansiyel sahibi insanların adayımız olmasını istememiz gayet doğal"

Şanlıurfa'nın Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın AK Parti'den istifa ettikten sonra Yeniden Refah Partisi'nden Akçakale adayı olması ile ilgili Erbakan, "Bu siyasetin içerisinde olan bir şey. Bizim de Yeniden Refah Partisi olarak o bölgede etkili, güçlü, potansiyel sahibi insanların adayımız olmasını istememiz gayet doğal. Bir İYİ Parti milletvekili de biliyorsunuz İYİ Parti'den istifa etti, Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Bunlar siyasetin içinde olan şeyler. Dolayısıyla biz de en yüksek oyu almak için ve bu oyu alarak da tabii belediyelerde milletimizin derdine derman olup hizmet edebilmek için bir mücadele içerisindeyiz. Bununla ilgili bunları söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. - ANKARA