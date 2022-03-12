Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bursa'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bu ülkeyi tam 100 milyar dolarlık tarım ihracatı yapan ülke haline getirecek, sadece kendi ülkemizi değil, bütün Ortadoğu'yu biz doyuracağız. Ar-ge ve teknoloji altyapımızı güçlendireceğiz." dedi.

Fatih Erbakan, partisinin Bursa il başkanlığının Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongresine katıldı.

Adil bir dünya hedefiyle yola çıktıklarını anlatan Erbakan, "Bizlere makam, mevki ve ihale peşinde koşmak yerine davamıza ve insanlığa hizmet etmeyi nasip eden, bizlere 7 milyar insanın kurtuluşu için bu kutlu yolculuğa çıkmayı nasip eden, yola çıkmış olan bu kutlu kervanın yolcuları olmayı nasip eden Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler ediyoruz." ifadesini kullandı.

İktidara geldiklerinde birçok değişiklik yapacaklarını aktaran Erbakan, faiz ödemeleri ve denk bütçenin önemli konuları olduğunu söyledi.

Çiftçi ve köylüyü iktidara geldiklerinde destekleyeceklerini belirten Erbakan, şöyle konuştu:

"Bu ülkeyi tam 100 milyar dolarlık tarım ihracatı yapan ülke haline getirecek, sadece kendi ülkemizi değil, bütün Ortadoğu'yu biz doyuracağız. Ar-ge ve teknoloji altyapımızı güçlendireceğiz. Teknokentlere, araştırma merkezlerine, üniversitelere ve TÜBİTAK'a yeni teşvikler yapılacak, özellikle kodlama ve aynı zamanda yazılım, savunma sanayisi teknolojileri, enerji üretim teknolojileri ve sağlık teknolojileri alanında çok iyi atılımlar yapılacak."