Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan 6'lı masa hakkında çok sert konuştu: Bunlardan millete fayda gelmez - Son Dakika
Üye Girişi

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan 6'lı masa hakkında çok sert konuştu: Bunlardan millete fayda gelmez

26.08.2022 22:00

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, geçtiğimiz günlerde 6 partinin 6. kez bir görüştüğünü belirterek, "Bu toplantılar adeta altın gününe döndü. Toplanıp toplanıp fotoğraf verip dağılıyorlar. Bunlardan millete fayda gelmeyeceğini aylardır söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'nın Ereğli ilçesinde partisinin ilçe kongresine katıldı. Ereğli Kültür Merkezinde düzenlenen kongrede konuşan Erbakan, genel kurulun hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak gündeme dair açıklamalar yaptı. Fatih Erbakan, Türkiye'de büyük bir iktidar boşluğu olduğu kadar, büyük bir muhalefet boşluğu olduğunun da sıkça dile getirildiğini belirterek, "Bu kanaatin yaygınlaşmasının en büyük sebebi, 6'lı masa denilen tuhaf yapının arz ettiği acziyet görüntüsüdür." dedi.

"BUNLARIN HİÇBİRİNDEN MİLLETE BİR HAYIR GELMEZ"

Sözlerine devam eden Erbakan, "Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde masa başındakiler dediğimiz 6 parti 6. kez bir araya geldi. Bu 6 benzemez bugüne kadar 30'u baş başa, 6'sı da 6'lı masa etrafında olmak üzere toplam 36 kez bir araya gelmiş. Peki, ortaya ne çıkmış? Aylardır Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem de güçlendirilmiş parlamenter sistem tarihin en büyük ekonomik krizine ilişkin somut bir çözüm önerileri var mı? Kaynak paketlerini ortaya koyabilmişler mi? Bu toplantılar adeta altın gününe döndü. Toplanıp toplanıp fotoğraf verip dağılıyorlar. Bunlardan millete fayda gelmeyeceğini aylardır söylüyoruz. Neden mi fayda gelmez? Bir kısmı 10 seneden fazla AK Parti hükümetlerinde görev yaptılar, en kritik kararlara imza attılar. Şimdi çıkmış diyorlar ki 'Türkiye'yi biz kurtaracağız.' Madem kurtaracaktınız, onca yıl en kritik görevlerde bulunurken kurtarsaydınız. Masanın diğer tarafı CHP 28 Şubat'ın ateşli savunucusu, İstanbul Sözleşmesi'nin hayranı, Ayasofya'nın cami olmasına üzülen, Parti içinde LGBT Komisyonu kuran, 6 yaşında çocuğa Kur'an öğretmek çağdışılıktır diyen, İstanbul Büyükşehir Belediyesini borca ve faize batıran, 89-94 arasında bütün belediyeleri perişan eden Bunların hiçbirinden millete bir hayır gelmez" ifadelerini kullandı.

"ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU'NU REVİZE EDECEĞİZ"

Fatih Erbakan, ülke genelinde öğretmenlerin "Öğretmenlik Meslek Kanunu" ve "Uzman Öğretmenlik" ve "Başöğretmenlik" kariyer basamakları için 19 Kasım'da yapılması planlanan sınavla ilgili tepkilerinin artarak devam ettiğine değinerek, "Buradan bir kez daha iktidara sesleniyoruz; bu kanun revize edilmeli ve bu sınav da derhal iptal edilmelidir. Yeniden Refah iktidarında Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu 'hak temelli' ve 'mesleğin itibarının hak ettiği yere getirilmesi' odaklı olmak üzere revize edeceğiz" şeklinde konuştu.

"81 İLİN OLDUĞU GİBİ KONYA'NIN DA PROBLEMLERİNİ BİLİYORUZ"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, 81 ilin olduğu gibi Konya'nın da problemlerini bildiklerini, bunların çözüm yollarını da bildiklerini kaydederek, "Bütün bu problemleri geçmişte olduğu gibi bugün de Milli Görüş'le çözeceğiz inşallah. Yeniden Refah iktidarında; borçlanma, faiz, zam, vergi artışı, israf, işsizlik, haksız vergiler, kamu mallarını satıp yok etmek, kemer sıkma, acı reçete, imtiyazlılara ve faize kaynak aktarmak için milletin suyunu çıkarmak, çifte standart ve torpil yok. Paylaşımda adalet, yönetimde adalet, milli kaynak paketleri, 'önce millet' anlayışı, memura-emekliye-işçiye yüzde 100 maaş zammı, çiftçiye-köylüye ucuz mazot, ucuz elektrik, en yüksek taban fiyatları, 81 ilimize 681 refah projesi, üretim, istihdam, ihracat, EYT'lilere emeklilik hakkı, atanamayan öğretmenlere atama var" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Minikler Türkiye Halter Şampiyonası'nın ikinci etabı Konya'da başladı Minikler Türkiye Halter Şampiyonası'nın ikinci etabı Konya'da başladı Konya'da ekim alanı azalan ayçiçeğinde bu yıl yüksek verim bekleniyor Konya'da ekim alanı azalan ayçiçeğinde bu yıl yüksek verim bekleniyor
Kaynak: İHA

Refah Partisi, Fatih Erbakan, Türkiye, Konya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan 6'lı masa hakkında çok sert konuştu: Bunlardan millete fayda gelmez - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:53 Zafer Partisi lideri Özdağ'ın Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'la ilgili sözlerine İçişleri'nden tepki: İspat etmezsen alçaksın
21:00 İYİ Parti lideri Akşener'den "Kılıçdaroğlu aday olursa sandığa gitmem" diyen vatandaşa cevap: Yapmayın öyle
20:15 Beşiktaş amigosu Seyit Subaşı silahlı saldırıda öldürülmüştü! O anların kamera görüntüleri ortaya çıktı
20:13 Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur tek bir maça çıkmadan gidiyor!
19:40 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez güzel haberi verdi: Ordu'da ve Ünye'de birer kuyu planlıyoruz
19:29 Atatürk ve Anıtkabir'i Yahudilikle ilişkilendirerek paylaşım yapmıştı! Gençlik Hizmetleri Müdürü görevden alındı
19:19 Trabzonspor'un rakibi Kızılyıldız'da teknik direktör Dejan Stankovic istifa etti!
18:39 6 aylık hamile annesini 15 yerinden bıçaklamıştı! Tutuklanan gencin ifadesi ortaya çıktı
18:03 Fenerbahçeli taraftarlar Dinamo Kiev eşleşmesinin ardından efsane dizi Ezel'den aynı sahneyi paylaşıyor
17:48 Brezilya'dan gelen ve İzmir'de sökülmesi planlanan asbestli geminin Türk kara sularına girişine izin verilmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 22:23:39. #1.11#
SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan 6'lı masa hakkında çok sert konuştu: Bunlardan millete fayda gelmez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement