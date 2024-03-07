Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partisi, hiç kimseye kazandırmak veya kaybettirmek için seçime girmiyor. Her yerde kendimiz kazanmak için seçime giriyoruz" dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Gaziantep il binasında basın açıklamasında bulundu. Erbakan, "Yeniden Refah Partisi, hiç kimseye kazandırmak veya kaybettirmek için seçime girmiyor. Her yerde kendimiz kazanmak için seçime giriyoruz. Diğer tüm partiler de böyledir. Bu mantıkla giderseniz; o zaman İstanbul'da DEM Parti, AK Parti'ye kazandırmak için seçime giriyor. Çünkü DEM Parti'nin alacağı oylar, İmamoğlu'ndan gidecek. Eğer öyleyse DEM Parti, seçime girmesin mi? Eğer girerse AK Parti'ye kazandıracak. Aynı durum İYİ Parti için de söz konusu. O zaman daha önce de belirttiğim gibi seçimlerden önce bir kurum anket yapsın. En yüksek oy alan 2 partiyi belirlesin ve seçime onlar girsin. Çünkü onların dışındaki herkes birine kazandırmak için yola çıkacak. Böyle demokrasi olur mu? Böyle seçim olur mu? Seçime girme hakkı olan her parti, istediği seçim bölgesinden seçime girer. Böyle bir yaklaşım partilere ve seçmene karşı uygun bir yaklaşım değildir. Ahlaklı belediyeciliği yeniden hakim kılmak için seçime giriyoruz" dedi. - GAZİANTEP
Son Dakika › Politika › Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: 'Seçime kazanmak için giriyoruz' - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın 'Dem Parti hariç kapımızı herkese açık' söylemini talihsizlik olarak değerlendirdi. Özel, CHP'nin yerel yönetimlerde eşitlik politika belgesi olduğunu ve belediye başkanlarının cinsiyet eşitliği için mücadele edeceklerini belirtti.
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