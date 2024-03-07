Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: 'Seçime kazanmak için giriyoruz' - Son Dakika
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Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: 'Seçime kazanmak için giriyoruz'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: \'Seçime kazanmak için giriyoruz\'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Gaziantep il binasında yaptığı basın açıklamasında, seçime kazanmak için girdiklerini belirtti. Erbakan, diğer partilerin de aynı şekilde hareket ettiğini ifade etti ve seçimlerin adil olması için bir kurum tarafından anket yapılmasını önerdi.

07.03.2024 18:25  Güncelleme: 18:32
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partisi, hiç kimseye kazandırmak veya kaybettirmek için seçime girmiyor. Her yerde kendimiz kazanmak için seçime giriyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Gaziantep il binasında basın açıklamasında bulundu. Erbakan, "Yeniden Refah Partisi, hiç kimseye kazandırmak veya kaybettirmek için seçime girmiyor. Her yerde kendimiz kazanmak için seçime giriyoruz. Diğer tüm partiler de böyledir. Bu mantıkla giderseniz; o zaman İstanbul'da DEM Parti, AK Parti'ye kazandırmak için seçime giriyor. Çünkü DEM Parti'nin alacağı oylar, İmamoğlu'ndan gidecek. Eğer öyleyse DEM Parti, seçime girmesin mi? Eğer girerse AK Parti'ye kazandıracak. Aynı durum İYİ Parti için de söz konusu. O zaman daha önce de belirttiğim gibi seçimlerden önce bir kurum anket yapsın. En yüksek oy alan 2 partiyi belirlesin ve seçime onlar girsin. Çünkü onların dışındaki herkes birine kazandırmak için yola çıkacak. Böyle demokrasi olur mu? Böyle seçim olur mu? Seçime girme hakkı olan her parti, istediği seçim bölgesinden seçime girer. Böyle bir yaklaşım partilere ve seçmene karşı uygun bir yaklaşım değildir. Ahlaklı belediyeciliği yeniden hakim kılmak için seçime giriyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: 'Seçime kazanmak için giriyoruz' - Son Dakika

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