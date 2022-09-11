Fatih Erbakan, Trabzon'da partisinin il kongresine katıldı Açıklaması - Son Dakika
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Fatih Erbakan, Trabzon'da partisinin il kongresine katıldı Açıklaması

11.09.2022 21:12
Fatih Erbakan, Trabzon'da partisinin il kongresine katıldı Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeniden Refah'ı iktidara getirmemiz lazım." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeniden Refah'ı iktidara getirmemiz lazım." dedi.

Erbakan, Trabzon'un Yomra ilçesinde bir toplantı salonunda, partisinin il başkanlığı 2. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Kongrede konuşan Erbakan, babası merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın Trabzon'da eğitim aldığını ve sağlığında da zaman zaman ailesine çocukluğuyla ilgili anılarını anlattığını söyledi.

Yeniden Refah Partisi'nin Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi halinde geldiğini dile getiren Erbakan, şöyle devam etti:

"İktidarı eleştiriyoruz, bazı yerlerde bize diyorlar ki muhalefeti de eleştirin, madem siz iki ittifakın içinde de değilsiniz, ne Cumhur İttifakında ne Millet İttifakında değilsiniz, kendi başınıza gidiyorsunuz, biraz muhalefeti de eleştirin, zaten muhalefeti de her fırsatta eleştiriyorum. Biz niye iki ittifakta da değiliz, iktidardan da muhalefet kanadından da bir hayır gelmez, buna inanıyoruz da onun için. Ne dedik biz, ne masa başındakilerle ne kasa başındakilerle kurtuluşa erebiliriz, kurtuluşa ermek istiyorsak mutlaka ama mutlaka 'Milli Görüş'e sarılmamız lazım. Yeniden Refah'ı iktidara getirmemiz lazım."

İktidara geldiklerinde yapacaklarını sıralayan Erbakan, tek liste ile il başkanlığına seçilen Süleyman Pulat'a hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Kongreye katılan Genel Başkan Yardımcısı Naim Öztürk, Cemil Çolak, Genel Merkez Kültür ve Sanat Başkanı Davut Güloğlu, İl Başkanı Süleyman Pulat da konuşma yaptı.

Halk oyunları gösterilerinin de sunulduğu programda Erbakan'a Trabzonsporlu futbolcuların imzaladığı bordo-mavili forma ile çeşitli hediyeler takdim edildi.

Tek liste ile gidilen kongrede Süleyman Pulat, Yeniden Refah Partisi'nin Trabzon İl Başkanı seçildi.

YORUMLAR
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Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kesin kararını verdi! Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kesin kararını verdi! FATİH ERBAKAN NE MASA BAŞINDAKİLER İLE NE KASA BAŞINDAKİLERLE KURTULUŞA EREMEYİZ FATİH ERBAKAN NE MASA BAŞINDAKİLER İLE NE KASA BAŞINDAKİLERLE KURTULUŞA EREMEYİZ
Kaynak: AA

Süleyman Pulat, Refah Partisi, Fatih Erbakan, Trabzon, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Fatih Erbakan, Trabzon'da partisinin il kongresine katıldı Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih Erbakan, Trabzon'da partisinin il kongresine katıldı Açıklaması - Son Dakika
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