Yeniden Refah Partisi Heyeti Beyağaç\'ta Çiftçileri Ziyaret Etti

Beyağaç'a ziyarete gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Osman Osmanağaoğlu, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün ile birlikte ilçede yapılan çalışmaları inceledi ve tütün ekimi yapan çiftçileri ziyaret ederek üreticinin dertlerini dinledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Osman Osmanağaoğlu ve Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün'e ziyarette bulundu. Ziyarette Beyağaç'a yapılan yatırımlar ve yapılması planlanan projeler konuşuldu. Genel Başkan Yardımcısı Osmanağaoğlu, Milletvekili Yüksel ve Belediye Başkanı Pütün, Beyağaç Çarşı Camii İnşaatını, Merkez Meydan Projesini ve Hanay Evlerinde yapılan düzenlemeyi sahada inceleme bulundular. Sahada yapılan incelemelerin ardından Genel Başkan Yardımcısı Osmanağaoğlu, Milletvekili Yüksel ve Belediye Başkanı Pütün, tütün ekimi yapan tütün üreticisini ziyaret etti. Tarlada yapılan ziyarette Belediye Başkanı Pütün, işçilerle beraber tütün ekimi yaptı. Başkan Pütün ve tütün üreticileri, tütün üretiminde yaşanan sıkıntılar ve avans sorunları hakkında Genel Başkan Yardımcısı Osmanağaoğlu'na bilgiler verdi. - DENİZLİ