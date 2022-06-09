Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Savaş: "Yeniden Refah Partisinden 7 kişi olarak istifa etmiştir" - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Savaş: "Yeniden Refah Partisinden 7 kişi olarak istifa etmiştir"

09.06.2022 15:22
Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Savaş: "Yeniden Refah Partisinden 7 kişi olarak istifa etmiştir"

Yeniden Refah Partisi Kastamonu İl Başkanı Abdullah Aktaş, Yeniden Refah Partisi'nden 7 kişinin istifa ettiğini açıkladı.

Yeniden Refah Partisi Kastamonu İl Başkanı Abdullah Aktaş, Yeniden Refah Partisi'nden 7 kişinin istifa ettiğini açıkladı.

Yeniden Refah Partisi Kastamonu İl Başkanı Abdullah Aktaş, Yeniden Refah Partisi'nden 100 kişinin istifa ettiğine dair çıkan haberlerin doğru olmadığını belirterek, şu ana kadar kendilerine 7 kişinin istifa ettiğine dair dilekçenin geldiğini kaydetti.

Yeniden Refah Partisi Kastamonu İl Başkanı Abdullah Aktaş, yazılı yaptığı açıklamasında şunları kaydetti: "Kastamonu'da gündem oluşturmaya çalışan arkadaşlarımızın, Yeniden Refah Partimizde 100 kişiden fazla istifa etti söylemleri bazı medya kuruluşlarında bilinçli ya da bilinçsizce yankı bulmuştur. Yeniden Refah Partisi, bir dava partisi olarak yazılı kurallarının yanında, bir de kendi içerisinde etik ve insani kurallara sahiptir. Partiden ayrılan arkadaşlarımız, zaman ve birikimlerini tamamlamadan, etik kurallarımızı da çiğneyerek genel merkez nezdinde bayrak yarışına tabi olduklarını, başkanlığı daha iyi yapacaklarını ifade ederek genel merkezimize istifa etmemiz yönünde telkinlerde bulunmuşlardır. Bu davayı savunma noktasında her zaman bir nefer olduklarını ifade eden, bu kardeşlerimiz, genel merkez istedikleri görev değişimini yapmadığı için Yeniden Refah Partisinden 7 kişi olarak istifa etmişlerdir.

Konu ile ilgili olarak partimizi ve davamızı içerden ve dışardan gönüllü olarak seven kardeşlerimizin üzüntülerini dile getirerek aldığım telefonlar sebebi ile bir açıklama yapma gereğimiz zaruri hale gelmiştir. Yeniden Refah Partisi Kastamonu İl Başkanlığı olarak 3 yıldır büyük bir özveri ile Milli Görüş davamızı Kastamonu'muzda ve tüm Türkiye'mizde en büyük parti olsun diye çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. ve inşallah ta bu düşüncemizi gerçekleştireceğiz. Partimiz büyürken önemsediğimiz en önemli konu, kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın Milli Görüşün ne demek olduğunu çok iyi anlamaları konusudur. Çünkü Milli Görüşü anlayanlar Milli Görüş davasından ayrılmazlar. Çünkü Milli görüş önce Türkiye'mizin madden manen kalkınması, sonra İslam aleminin madden manen kalkınması ve dahi tüm insanlığın kurtuluşu için mücadele eden tek ve hak davadır. Bu davada asla ve kat'a eksiklik ve kusur olmaz, kusur insanız ve hepimizde hata ve noksanlık olabilir. Önemli olan bu hata ve noksanlıkların bilerek ve kasten yapılmamasıdır. Partimizden 100 kişi değil yukarıda da belirttiğimiz gibi 7 kardeşimiz istifa etmiştir. Tam da bu 7 istifanın olduğu son iki günde Yargıtay resmi kayıtlarına göre Kastamonu'muzda 200 kardeşimiz Yeniden Refah Partimize üye olmuşlardır.

Netice itibarı ile Partimiz büyümekte, büyürken meydana gelen bu tarz istifalar bizi üzse de, davanın temeli HAK olduğu için, bizleri çalışmaktan geri durduracak bir etkiye sahip değildir. Lakin konuyu hiç araştırmadan ve Kastamonu İl Başkanlığına sorma gereği duymadan, 7 kişinin istifasını, sadece partiden ayrılan arkadaşların ağzından 100 kişi olarak abartılı bir şekilde veren medya kuruluşlarını ve kamuoyunu bilgilendirme gereği duyuyoruz". - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Refah Partisi, Kastamonu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Savaş: 'Yeniden Refah Partisinden 7 kişi olarak istifa etmiştir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Savaş: "Yeniden Refah Partisinden 7 kişi olarak istifa etmiştir" - Son Dakika
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