Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım\'dan çağrı

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, "Malatya, CİMER'e en fazla şikayet yazılan birinci il. Biz diyoruz ki, şikayetlerinizi 31 Mart'ta sandığa yansıtacaksınız" dedi.
Yeniden Refah Partisi Darende Belediye Başkan Adayı Dr. Süleyman Eser'in seçim irtibat bürosu düzenlenen törenle açıldı. Törene kalabalık bir topluluk katıldı. Törende konuşan Yeniden Refah Partisi Darende Belediye Başkan Adayı Dr. Süleyman Eser, "Her şeyin en güzeli Darendeli için getirilecek. Darende'yi beraber idare edeceğiz. Benim kapım sonuna kadar açıktı. Yine, birlikte Darende'yi yöneteceğiz. Darende'yi yaşanır hale, ekonomik olarak güçlü hale getireceğiz" şeklinde konuştu.
Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, "Bana diyorlar ki, 'İşte Süleyman Başkan, AK Parti'den size geçiş yaptı, belediye başkan adayı oldu.' Bende onlara diyorum ki, zaten AK Partililerde Refah Partisinden gitmişlerdi, şimdi tekrardan yuvaya döndüler" ifadelerine yer verdi.
6 Şubat depremlerinden sonra bir gün olsun Malatya'yı terk etmediğini belirten Yıldırım, "O gün bugündür Malatya'mızı karış karış, sokak sokak, ev ev gezip insanlarımızın dertleriyle dertleniyoruz. Cumhurbaşkanımıza güvenerek dışarıdan ithal aday getiriyorlar. Yıllarca Malatya'yı görmemiş, Malatya'ya gelmemiş, depremde sizlerle beraber olmamış, depremin ikinci günü eksi 22 derece soğukta bulunmamış bir belediye başkan adayı getiriyorlar. Darendeliler bunlara 31 Mart'ta derslerini verecek mi, 31 Mart'ta hem Darende'de, hem Malatya'da Yeniden Refah Partisi'ne rekor oy verecek miyiz? Biz, sizlere en güzel hizmeti getireceğiz. Bunların derdi hizmet getirmek değil, bunların derdi koltukta oturmaktır. Ama bizim derdimiz size hizmet etmektir" şeklinde konuştu.
Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, Malatya'nın CİMER'e en fazla şikayet yazan birin il olduğunu da hatırlatarak, "Biz diyoruz ki, siz CİMER'e ne kadar yazarsanız yazın, sizin o şikayetlerini kimse görmüyor, şikayetlerinizi 31 Mart'ta sandığa yansıtacaksınız. 31 Mart'ta oylarınızı Yeniden Refah Partisine vererek sandıklardan Yeniden Refah Partisi'ni birinci çıkarın. Ondan sonra ne diyecek hükümet? 'Malatya'da gerçekten bir sıkıntı varmış, biz şimdiye kadar Malatyalılar dinlememişiz, onların istediği adayları göstermemişiz, biz şimdiye kadar Malatyalıların dertleriyle ilgilenenleri aday göstermemişiz ve bugün şikayetlerini sandığa yansıttılar.' diyecekler" diye konuştu. - MALATYA
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