Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım: \'Malatya\'nın 100 yılının temelini atacak ekip seçilecek\'

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'da belediye yönetiminin çok daha önem kazandığını belirterek, "Bu seçimlerde Malatya'nın 100 yılının temelini atacak ekip seçilecek" dedi.
Yeniden Refah Partisi Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Şehir Plancısı Murat Aslan'ın seçim çalışmaları baba ocağı Yeşiltepe'de başlatıldı.
Burada gerçekleşen ziyaretlerde konuşan Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, asrın felaketinde Malatya'nın büyük bölümünün enkaza döndüğünü hatırlatarak, "6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'da belediyecilik ve belediye yönetimi çok daha önem arz etti. Bundan dolayı seçimlerde sadece önümüzdeki 5 yıl için başkan seçilmiyor, Malatya'nın 100 yılının temelini atacak ekip seçilecek. Son 20 yılda Malatya'yı çürük beton yığını haline getirenlere, Malatya'yı enkaza dönüştürenlere bu şehir tekrar teslim edilirse, Malatya için en az 100 yıllık bir kayıp olur. Yeniden Refah Partisi'de bu bakış acısıyla Malatya Büyükşehir ve tüm ilçelerde yönetime talip oldu. Malatya'da deprem enkazının kaldırılması ve tekrardan çok hızlı bir şekilde imar ve inşa çalışmaları için Yeniden Refah Partisi'de sahada çalışmaktadır" dedi.
Yeşilyurt ilçesinde imar konusunda çok önemli problemlerin de var olduğuna değinen Yıldırım, "Yeşilyurt'un baştan imar edilmesi için Yeniden Refah Partisi olarak işi ehline verdik. Bu nedenle Yeşilyurt Belediyesi için birçok şehirde önemli projeleri ve çalışmaları olan Şehir Plancısı Murat Aslan'ı aday gösterdik. Murat Aslan'dan sadece Yeşilyurt için değil, Malatya'nın bütün bölgeleri içinde istifade edeceğiz. Seçim sürecinde canla başla çalışacağız" diye konuştu. - MALATYA
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