Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, Malatya'yı birlikte inşa edeceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, Malatya'yı birlikte inşa edeceğiz

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, Malatya\'yı birlikte inşa edeceğiz

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, Malatya'da ahlaklı ve mutlu bir belediyecilik için çalışacaklarını belirtti. Depreme hazırlıklı bir Malatya'nın inşa edileceğini vurgulayan Yıldırım, Yeniden Refah Partisi'nin yeni ve temiz bir belediyecilik anlayışıyla hizmet vereceğini ifade etti.

10.02.2024 18:56  Güncelleme: 19:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, "Bütün Malatyalıların mutlu olduğu bir Belediyecilik için biz varız. Depreme hazırlıklı bir Malatya'yı birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Topsögüt Mahallesi'nde ev toplantıları yapan Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, "Bizler inanarak çıktık bu yola. Allah'a şükür çocuklardan büyüklerimize kadar herkes inanmış bu davaya. Biz makam koltuklarında oturmaya değil, çocukların ve insanlarımızın yüzünde mutluluğa vesile olmak için geliyoruz" dedi.

Bilal Yıldırım, "Ahlaklı belediyecilik için, adaletli ve bütün Malatyalıların mutlu olduğu bir belediyecilik için biz varız. Yaşanılabilir bir Malatya'yı, depreme hazırlıklı bir Malatya'yı birlikte inşa edeceğiz. Yeniden Refah Partisi olarak, milletimizin önüne yeni ve temiz bir belediyecilik anlayışını koyuyoruz. Malatyalılar kötünün iyisine artık mecbur değil, çünkü artık ahlaklı belediyeciliğe talip olan Yeniden Refah Partisi kadrolara var" ifadelerini kaydetti. - MALATYA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Bilal Yıldırım, Refah Partisi, Malatya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, Malatya'yı birlikte inşa edeceğiz - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 23:24:22. #1.12#
SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, Malatya'yı birlikte inşa edeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement