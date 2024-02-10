Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, Malatya\'yı birlikte inşa edeceğiz

Politika

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, "Bütün Malatyalıların mutlu olduğu bir Belediyecilik için biz varız. Depreme hazırlıklı bir Malatya'yı birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Topsögüt Mahallesi'nde ev toplantıları yapan Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, "Bizler inanarak çıktık bu yola. Allah'a şükür çocuklardan büyüklerimize kadar herkes inanmış bu davaya. Biz makam koltuklarında oturmaya değil, çocukların ve insanlarımızın yüzünde mutluluğa vesile olmak için geliyoruz" dedi.

Bilal Yıldırım, "Ahlaklı belediyecilik için, adaletli ve bütün Malatyalıların mutlu olduğu bir belediyecilik için biz varız. Yaşanılabilir bir Malatya'yı, depreme hazırlıklı bir Malatya'yı birlikte inşa edeceğiz. Yeniden Refah Partisi olarak, milletimizin önüne yeni ve temiz bir belediyecilik anlayışını koyuyoruz. Malatyalılar kötünün iyisine artık mecbur değil, çünkü artık ahlaklı belediyeciliğe talip olan Yeniden Refah Partisi kadrolara var" ifadelerini kaydetti. - MALATYA