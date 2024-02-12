Yeniden Refah Partisi Malatya\'da Ahlaklı Belediyeciliği Tesis Edecek Kadrolar Geliyor

Politika

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, "Malatya'da Ahlaklı Belediyeciliği tesis edecek kadrolar geliyor" dedi.

Yeniden Refah Partisi Aday Tanıtım Toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Fatih Erbakan, toplantıda seçim beyannamesini de kamuoyu ile paylaştı ve adayları tanıttı.

"Bizim gözbebeğimiz var, birde iki gözümüzün çiçeği var, Malatya." şeklinde yapılan anons ile Yeniden Refah Partisi'nin Malatya Belediye Başkan adayları sahneye davet edildi.

Tanıtım Toplantısında Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, Arapgir Belediye Başkan Adayı Arzu Taştan, Yazıhan Belediye Başkan Adayı İhsan Akın, Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ayetullah Geçen, Akçadağ Belediye Başkan Adayı Ali Kazgan, Darende Belediye Başkan Adayı Dr. Süleyman Eser, Kale Belediye Başkan Adayı Cemal Akdemir, Hekimhan Belediye Başkan Adayı Kemal Oktay, Pütürge Belediye Başkan Adayı Aydın Öztürk, Doğanyol Belediye Başkan Adayı Tuhan Tuhan, Kuluncak Belediye Başkan Adayı Mehmet Boyraz ve Arguvan Belediye Başkan Adayı Mücahit Erbakan sahneye çıktılar.

Tanıtım toplantısını değerlendiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım "Ankara'da Yeniden Refah Rüzgarı Esti. Malatya'nın Yüzakı Adayları ile birlikte aday tanıtım programındaydık. İnşallah Malatya'da Ahlaklı Belediyeciliği tesis edecek kadrolar geliyor" dedi.

Bilal Yıldırım, "Yeniden Refah Partisi Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan'ın ilan ettiği gibi, Yeniden Refah Partisi 31 Mart Yerel Seçimlerine herhangi bir ittifak olmadan tek başına girmektedir. Biz Türkiye genelinde rantçı, heykelci ve örgütçü belediyecilik anlayışlarına karşı, ahlaklı belediyeciliği esas alan bir kadro ile halkımızın karşısına çıkıyoruz. Kentsel dönüşüm, yoksullukla mücadele ve şeffaf belediyeciliğe özel önem vereceğiz. Deprem bölgelerinde kalıcı projelerle halkımızın yanında olacağız" ifadelerini kaydetti. - MALATYA