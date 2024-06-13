Yeniden Refah Partisi Milletvekili Ali Yüksel: Hayat Pahalılığı Bir Kriz Haline Geldi - Son Dakika
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Politika

Yeniden Refah Partisi Milletvekili Ali Yüksel: Hayat Pahalılığı Bir Kriz Haline Geldi

Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, hayat pahalılığının, sorun olmanın çok ötesinde bir kriz olarak konuşulmaya başlandığını söyledi. Yüksel, ekonomi, salgın, güvenlik gibi küreselleşmenin çoklu krizlerine hayat pahalılığının da eklendiğini ifade etti. Hayat pahalılığının bir sorun olmanın çok ötesinde bir kriz olarak konuşulmaya başlandığını kaydeden Yüksel, son Davos Zirvesi'nin sonuç açıklamasında 'hayat pahalılığı krizi' kavramının kullanıldığına dikkati çekti. Çalışan kesimler için, enflasyon bağlantılı maaş düzenlemesinin artık bir anlam taşımadığını dile getiren Yüksel, maaşların hızla eridiğini belirtti. Ali Yüksel, 'Hayat pahalılığı sorun olmanın ötesinde bir kriz. Şu anki ekonomi kurmayları bu krizi ne çözebilir ne de uçuruma gitmesini engelleyebilir; aksine krizin daha da derinleşmesine sebep olabilirler.' değerlendirmesinde bulundu. Sorunların çözümü için güçlü bir ekonomi kadrosunun gerektiğini vurgulayan Yüksel, 'Ekonomi yönetiminde liyakata ve kurumsallaşmaya öncelik verilmeli. Çözüm önerilerinde dar gelirlilerin sorunlarına odaklanmalı. Ciddiyetle ve kapsamlı bir çalışma yapılmalı.' diye konuştu.

13.06.2024 13:23
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Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, hayat pahalılığının, sorun olmanın çok ötesinde bir kriz olarak konuşulmaya başlandığını söyledi.

Yüksel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ekonomi, salgın, güvenlik gibi küreselleşmenin çoklu krizlerine hayat pahalılığının da eklendiğini ifade etti.

Hayat pahalılığının bir sorun olmanın çok ötesinde bir kriz olarak konuşulmaya başlandığını kaydeden Yüksel, son Davos Zirvesi'nin sonuç açıklamasında "hayat pahalılığı krizi" kavramının kullanıldığına dikkati çekti.

Çalışan kesimler için, enflasyon bağlantılı maaş düzenlemesinin artık bir anlam taşımadığını dile getiren Yüksel, maaşların hızla eridiğini belirtti.

Ali Yüksel, "Hayat pahalılığı sorun olmanın ötesinde bir kriz. Şu anki ekonomi kurmayları bu krizi ne çözebilir ne de uçuruma gitmesini engelleyebilir; aksine krizin daha da derinleşmesine sebep olabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Sorunların çözümü için güçlü bir ekonomi kadrosunun gerektiğini vurgulayan Yüksel, "Ekonomi yönetiminde liyakata ve kurumsallaşmaya öncelik verilmeli. Çözüm önerilerinde dar gelirlilerin sorunlarına odaklanmalı. Ciddiyetle ve kapsamlı bir çalışma yapılmalı." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Milletvekili Ali Yüksel: Hayat Pahalılığı Bir Kriz Haline Geldi - Son Dakika

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