Yeniden Refah Partisi: Hiçbir siyasi partinin arka bahçesi ve payandası değiliz

Politika

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "Hiçbir siyasi partinin arka bahçesi ve payandası değiliz." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimlere sayılı günler kalmışken, milletin, partisine yönelik teveccühünün hızlı bir ivme kazandığını söyledi.

İktidarın, ekonomi başta olmak üzere her alanda yaşanan başarısızlığının faturasını unutturmak adına seçim öncesi Yeniden Refah Partisini hedef aldığını ve bunun kabul edilebilir olmadığını kaydeden Bekin, partisinin, "kimsenin paçasına tutunarak değil, salt Milli Görüş ilkelerine sımsıkı tutunarak siyaset yaptığını" da belirtti.

Siyasette nezaketi önemseyen ve önceleyen bir anlayışla yola çıktıklarını dile getiren Bekin, "Başka siyasi partilerin kazanması veya kaybetmesi üzerine politika yapmıyoruz. Hiçbir siyasi partinin arka bahçesi ve payandası değiliz." diye konuştu.

Yeniden Refah Partili Bekin, Milli Görüş ruhuyla uzun yıllardır seçimlere girdiklerini ve centilmence yarıştıklarını vurgulayarak, "Üyelerimizin güçlüklerle verdiği aidatlarla pankartlarımıza tahammül edemeyen bazı siyasi partiler, pankartlarımızı sökerek partimizin önüne set çekmeye çalışıyor. Pankartlarımızı sökerler ama Milli Görüş ruhunu seçmenin gönlünden söküp atamayacaklar. Bu seçimlerin de sağduyulu olarak tamamlanması ve milletimizin vereceği karara tüm siyasi partilerin saygı göstermesi en büyük beklentimizdir." ifadesini kullandı.