Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Sadık Çat, Adaylığının Engellendiğini Açıkladı

Politika

Büyükşehir belediye başkan Adaylığı için Başvurusu kabul edilmeyen Yeniden Refah partisi MKYK üyesi Sadık Çat, basının karşısına çıktı ve belgelerle adaylığının engellendiğini söyledi.

Yeniden Refah Partisi'nin Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterdiği, ancak İl Seçim Kurulu'nca geç kalındığı gerekçesiyle başvurusu reddedilen Sadık Çat, adaylık başvuru sürecindeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sadık Çat, düzenlediği basın toplantısında, 20 Şubat 2024 tarihinde isminin genel merkez tarafından ilan edilerek kamuoyuna duyurulduğunu anımsattı.

Bu ilanın arkasından bir sürü sansasyonel olaylar yaşandığını anlatan Çat, "İsmim ilan edildikten sonra, evraklarımın İl Seçim Kuruluna ulaşmadığını saat 16.25'te öğrenince İl Başkanlığına ulaşmaya çalıştık ve ulaşamadık. Arkasından acil bir şekilde Yakutiye İlçe Başkanlığı'nı görevlendirdik; 2 tane evrak. Arkadaşlarımız saat 16.55'de İl Seçim Kurulu'nda hazır bulundular. Büro 2-3 metrekarelik bir yer, iki masadan oluşuyor. Orada bir karmaşa biz de canlı olarak oradaki durumu dinliyoruz, arkadaşlarımızı takip ediyoruz. Verdiniz mi dedik, oradaki seçim müdürü, (bu yetki belgesi geçersizdir) diyor. Saat 16.59 oluyor. Almamakta direndi. Telefonun sesini dışarı verdirerek (Bakın dedim, bir şehrin kaderi ile oynuyorsunuz. Halkın iradesine duvar çekiyorsunuz.) dedim. Sonra zaman geçirildi, (hemen ulaştırın evraklarınızı alalım) denildi. İşte evraklar, o saatte 3 dakika içerisinde 20 kişinin evrakları teslim alınmış. Burada kasıt var."

Sadık Çat, bu gelişmeler sonrası konuyla ilgili tutanak düzenlendiğini belirterek, "Tutanakta, 16.55'de Adliye Binası'nda yani büronun içerisinde olunduğunu, 17.08'de şartlı teslim alındığı yazılmış. Bir örnek göstereyim; İstanbul seçimlerinde bir başka partinin bizim saatle benzer, 16.55'de gitmiş, 17.14'de tutanakla teslim alınıyor. Bu başvuru geçerli. Kanun herkese aynı işlem yapar. İstanbul'dakine tamam, Erzurum'dakine tamam değil" diye konuştu.

Gelişmeler sonucu itiraz dilekçesi verdiklerini, ancak İl Seçim Kurulu'na sundukları itirazlarının üçe bir karar ile reddedildiğini açıklayan Çat, Genel Merkez olarak YSK'ya yapılan itiraza da dosyanın hiçbir şekilde incelenmeden 8 üye tarafından reddedildiğini iddia etti.

Söz konusu durumun bir engelleme olduğunu anlatan Çat, "Bakın Bu sadece İl Seçim Kurulu ya da YSK'nın değil, kendi içimize konuşlanmış belli bir takım karşı tarafa çalışan bir şebeke de çözdük.

Şöyle ki; İl başkanı acil bir şekilde görevinden alındı. Bu il başkanı SKM Başkanlığı tarafından 13.30'da aranıyor ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sadık Çat'ın ismi veriliyor. O saatten sonra benimle ilgili 2 tane evrakın Seçim Kurulu'na verilmesi gerekiyor. O bunu yapmak yerine, İl Başkanlığını kilitleyerek evrakları da beraberinde götürüyor. Karar defterini bile almış götürmüş. Sonrasında, hem inkar ediyor hem de evrakları yeni il başkanına teslim ediyor. Bu ne pehriz bu ne lahana turşusu?"

Sadık çat konuşmasının son bölümünde ise "Bundan 27 yıl önce kökü dışarıda olan bir operasyon merkezi tarafından milletimizin iradesine ve değerlerine savaş açılarak kalkınmamız, huzurumuz ve refahımız hedef alındı. Bir grup cuntacıya karşı kaya gibi sapasağlam duran Necmettin Erbakan Hocamızı ve yol arkadaşlarını hayırla yad ediyor, aramızdan ayrılmış olanlara Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Aynı darbe bugün Erzurum'da Erzurum Büyükşehir Başkan adaylığımız engellenerek yine partimize ve davamıza yapılmıştır. Takdir milletimizindir" şeklinde konuştu. - ERZURUM