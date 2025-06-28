Yeniden Refah Partisi'nde İstifa Şoku: Düzce Belediyesi'nden 5 Meclis Üyesi Ayrıldı - Son Dakika
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Politika

Yeniden Refah Partisi'nde İstifa Şoku: Düzce Belediyesi'nden 5 Meclis Üyesi Ayrıldı

Yeniden Refah Partisi\'nde İstifa Şoku: Düzce Belediyesi\'nden 5 Meclis Üyesi Ayrıldı
28.06.2025 11:15  Güncelleme: 11:19
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Yeniden Refah Partisi'nin Düzce Belediyesi'nde görevli 5 meclis üyesi, partinin içindeki olumsuzluklar ve yeni yönetimin görevden alınmasına tepki olarak istifa etti. Meclis üyesi Süheyla Şamandar, kamuoyu vicdanını yaralayan bu duruma karşı durarak bağımsız olarak görevlerine devam edeceklerini belirtti.

Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) Düzce Belediyesi'ndeki 5 Meclis üyesi partiden istifa etti. Meclis üyesi Süheyla Şamandar, "3. Olağan Kongre sonrası seçilmiş olan il yönetiminin görevden alınması kamuoyu vicdanında derin yaralar açmıştır. Bu haksızlığa karşı milli görüş davasının öznesi olan haksızlığa karşı durarak bizler Düzce Belediyesi Meclis Üyeleri olarak Yeniden Refah Partisi'nden istifa etme kararı aldık" dedi.

Düzce'de geçtiğimiz hafta yapılan YRP Düzce 3. olağan kongresinin ardından yeni seçilen yönetimin görevden alınmak istenmesine tepki meclis üyelerinden geldi. YRP Düzce Belediye Meclis üyeleri Levent Esen, Gökhan Yiğit, Süheyla Şamandar, İbrahim İbrahimoğlu ve Taner Altun partiden istifa ettiler.

Üyeler adına açıklama yapan Süheyla Şamandar, "Yeniden Refah Partisi çatısı altında, milli görüş davası için milletimizin değerlerine hizmet etmek amacıyla 31 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimlerle Düzce Belediye Meclisine seçildik. Ancak seçimlerin hemen sonrasında partimizin içinde yaşanan ve kamuoyuna yansıyan bütün olumsuzluklara rağmen milli görüş davasını hakkı üstün tutarak yapmaya çalıştık. Olumsuzlukların kamuoyuna yansımasına rağmen inandığımız davamızı hep üstün tutmaya, leke sürdürmemeye çalıştık. Bu süreçte genel merkezimizin ve bazı şahısların bireysel olarak yaptıkları hatalara rağmen sadece milli görüş davasına leke sürülmemesi için yoğun çaba harcadık. Bu süreçte bizim gösterdiğimiz çabanın genel merkez teşkilat başkanı tarafından gösterilmediğini üzülerek gördük. Son olarak 3. olağan kongre sonrası seçilmiş olan il yönetiminin görevden alınması kamuoyu vicdanında derin yaralar açmıştır. Bizlerinde bu menvalde yapılan bu haksızlığa karşı milli görüş davasının öznesi olan haksızlığa karşı durarak bizler Yeniden Refah Partisi'nden istifa etme kararı aldık. Bu karar şahsi bir duruşun milli görüş çizgilerine ve halkımıza olan sorumluluğumuzun bir gereğidir. Belediye meclis üyeliği görevimize bağımsız olarak devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de halkımızın menfaatleri doğrultusunda dürüst ve ilkeli siyaseti sürdürme gayreti içinde olacağız" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi'nde İstifa Şoku: Düzce Belediyesi'nden 5 Meclis Üyesi Ayrıldı - Son Dakika

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