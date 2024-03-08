Yeniden Refah Partisi Seçimlere Üye Sayısını Artırıyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Seçimlere 500 binin üzerinde üyeyle gireceğiz ve bu tempoyla seçimlerden sonra birkaç ayın içerisinde 1 milyon hedefine de ulaşacağız Allah'ın izniyle" dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Erbakan ve Yeniden Refah Partisi Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Suat Kılıç, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Erbakan ve Kılıç, cuma namazını Pursaklar Hicret Camii'nde kıldı. Namazın ardından sevgi seliyle karşılaşan ikili, vatandaşlarla sohbet etti. Erbakan, seçim otobüsünün üzerine çıkarak vatandaşlara hitap etti.
Yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nin sandıkları patlatacağını söyleyen Erbakan, "Neye dayanarak söylüyorum? Meydanlar, sokaklara, caddelere, Türkiye'nin her köşesinden gelen müjdeli haberlere dayanarak söylüyorum. Bizimle hiç ilgisi olmayan profesyonel anket firmalarının yapmış olduğu anket sonuçlarına dayanarak söylüyorum. Yeniden Refah Partimizin resmi üye sayısına dayanarak söylüyorum" ifadesini kullandı.
31 Mart Yerel Seçimleri'nin Milli Görüş için bayram olacağını belirten Erbakan, "Bugün de Milli Görüş ruhunun temsilcisi Yeniden Refah Partimiz aynı amaç doğrultusunda, aynı ruhla aynı istikamette Ankara'mızda ve Türkiye'de Milli Görüş belediyeciliğiyle milletimizi buluşturmak için ahlaklı belediyecilik ve milletimizi buluşturmak için yoluna devam ediyor ve Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olarak başa güreşiyor" diye konuştu.
"Seçimlere 500 binin üzerinde üyeyle gireceğiz"
Partisinin üye sayısının 465 bine dayandığına dikkati çeken Erbakan, şunları kaydetti:
"6 ayda 265 binden 465 bine medya, sermaye ve iktidar gücü olmadan, hazine yardımı olmadan, rüzgarlar arkamızdan estirilmesine rağmen 6 ayda yüzde 80 büyüdü Yeniden Refah Partisi. Bu başka bir siyasi partiye nasip olacak bir büyüme değil. Şimdi günlük 2 bin 500 üye artışı oluyor. Hızına biz bile yetişemiyoruz. Ayda 75 bin yapar. Bir senede neredeyse 1 milyon yapar. Seçimlere 500 binin üzerinde üyeyle gireceğiz ve bu tempoyla seçimlerden sonra birkaç ayın içerisinde 1 milyon hedefine de ulaşacağız Allah'ın izniyle."
Erbakan, konuşmasının ardından esnafla buluştu. Pursaklar'da seçim koordinasyon merkezinin açılışına katılan Erbakan, vatandaşlarla hasbihal etti. - ANKARA
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Canik Belediye Başkanı ve Adayı İbrahim Sandıkçı, gençlerle bir araya gelerek bağımlılığa karşı bilinçlendirme çalışmaları ve spor etkinlikleri düzenlediklerini belirtti. Sandıkçı, sağlıklı ve dinç nesiller yetiştirmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir Halk Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını bütün gelişmiş ülkelerden önce aldığını belirtti. Özel, ayrıca Eskişehir'de gerçekleşecek seçimlerde bir rekor beklediğini ifade etti.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlarla bir araya geldi. Hatipoğlu, düzenlediği etkinlikte kadınların her gününün önemli olduğunu vurgulayarak, AK Parti belediyeciliğinin vatandaşları mutlu etmek için çalıştığını belirtti. Ayrıca Hatipoğlu, eşiyle birlikte kadın esnafı ziyaret ederek karanfil hediye etti. Kadın istihdamına önem veren Hatipoğlu, kreş sorunu yaşayan kadınlar için 12 saat çalışacak kreşler açacaklarını ve kadın sığınma evlerini artıracaklarını söyledi.
AK Parti Sinop Kadın Kolları Başkanı Remziye Eda Özvin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaparak, AK Parti'nin kadınlara yönelik düzenlemelerini ve Cumhurbaşkanı'nın kadının siyasetteki önemini vurguladı. Özvin, daha güçlü, daha eşit ve daha adil bir toplum için kadın erkek işbirliğinin önemine dikkat çekti.
Eyüp Peygamber Camisi'nde cuma namazı sonrası toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı zulme tepki gösterdi. Filistin ve Türk bayrakları açan grup, İsrail'i kınayan sloganlar attı. Yardımeli Derneği Şanlıurfa Temsilcisi Mustafa Tosun, Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına yaptığı açıklamada, ramazan ayına girmek üzereyken 2 milyon Filistinlinin ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Tosun, 'Kudüs davası, sadece bir avuç Gazzeli Müslüman'ın omzuna yüklenemeyecek kadar büyük bir davadır.' dedi. Grup, açıklamanın ardından dağıldı.
İBB Başkan Adayı Murat Kurum Üsküdar'da düzenlenen 8 Mart Kadınlar Günü Buluşması'nda kadınlarla bir araya geldi.
CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, 'Seçildiğimde DEM Partililere kapım kapalı olacak' sözleriyle başlayan kriz hakkında konuştu. Köksal, DEM ve HÜDAPAR partilerinin Afyonkarahisar ittifakında yer almadığını belirtti ve tavrının nett olduğunu vurguladı.
Kütahya'da bir araya gelen kadınlar, İsrail'in saldırıları sonucunda hayatlarını kaybeden Gazzeli hemcinsleri için yürüdü. Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen yürüyüşte, katılımcılar Gazze'de saldırılar sonucu hayatını kaybeden kadınların fotoğraflarının bulunduğu dövizlerle Zafer Meydanı'na kadar yürüdü. Grup, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliama dur demek için bir araya geldiklerini belirterek, sloganlar eşliğinde seslerini duyurdu.
Yeniden Refah Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Abdullah Özkırış, Bünyan ilçesinde vatandaşlarla buluşarak talep ve şikayetleri dinledi.
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