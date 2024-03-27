Yeniden Refah Partisi Üye Sayısı 516 Bin 800\'e Ulaştı

Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin üye sayısının 516 bin 800'e ulaştığını söyledi.

Erbakan, bir dizi ziyaret için Adana'ya geldi. Önce Pozantı ilçesinde partilileri selamlayan Erbakan ardından Yüreğir ilçesinde partisinin düzenlediği iftar programına katıldı. Burada konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "31 Mart seçimlerinde inşallah şahlanış gerçekleştireceğiz. Cenabı Allah bize bunu nasip etsin. Allah, hem Yüreğir'de hem Adana'mızın diğer ilçelerinde milli görüşün zaferini ve ahlaklı belediyecilik deneyimini bizlere nasip eylesin inşallah" dedi.

"Muazzam bir bereket ve ivme aldık"

Yeniden Refah Partisi'nin 516 bin 800'e ulaştığını anlatan Erbakan, "Önce 486 bin olan Milliyetçi Hareket Partisi'ni, ardından da 508 bin üyesi olan İYİ Parti'yi geride bıraktık. Muazzam bir bereket ve ivme aldık. Günde 5 bine yakın üye artışı yaptık. Şu son birkaç günde öyle bir bereket var ki 5 bin üye artışı oldu. Seçimlere inşallah 550 bin üye ile gireceğiz ve seçimden sonra da 1 milyon üye hedefine ulaşacağız. Önce 31 Mart'ı atlatacağız ardından da 2028'de iktidar olacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Erbakan partililerle birlikte iftar yaptı. - ADANA