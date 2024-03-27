Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin üye sayısının 516 bin 800'e ulaştığını söyledi.
Erbakan, bir dizi ziyaret için Adana'ya geldi. Önce Pozantı ilçesinde partilileri selamlayan Erbakan ardından Yüreğir ilçesinde partisinin düzenlediği iftar programına katıldı. Burada konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "31 Mart seçimlerinde inşallah şahlanış gerçekleştireceğiz. Cenabı Allah bize bunu nasip etsin. Allah, hem Yüreğir'de hem Adana'mızın diğer ilçelerinde milli görüşün zaferini ve ahlaklı belediyecilik deneyimini bizlere nasip eylesin inşallah" dedi.
"Muazzam bir bereket ve ivme aldık"
Yeniden Refah Partisi'nin 516 bin 800'e ulaştığını anlatan Erbakan, "Önce 486 bin olan Milliyetçi Hareket Partisi'ni, ardından da 508 bin üyesi olan İYİ Parti'yi geride bıraktık. Muazzam bir bereket ve ivme aldık. Günde 5 bine yakın üye artışı yaptık. Şu son birkaç günde öyle bir bereket var ki 5 bin üye artışı oldu. Seçimlere inşallah 550 bin üye ile gireceğiz ve seçimden sonra da 1 milyon üye hedefine ulaşacağız. Önce 31 Mart'ı atlatacağız ardından da 2028'de iktidar olacağız inşallah" ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından Erbakan partililerle birlikte iftar yaptı. - ADANA
Son Dakika › Politika › Yeniden Refah Partisi Üye Sayısı 516 Bin 800'e Ulaştı - Son Dakika
İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kırşehir'de yaptığı konuşmada, İstanbul'da miting yapmasını beceremeyenlerin kendilerini eleştirmesini değerlendirdi. Turan, bakanlara yönelik eleştirilere de yanıt vererek, bakanların siyaset yapmasının doğal olduğunu belirtti. Ayrıca, Yeniden Refah Partisi'nin doğru yerde tavır almadığı için farklı dünyaların gündemi haline geldiğini ifade etti.
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum ve İsmet Yıldırım'ın katılımıyla Ümraniye'de miting gerçekleştirildi. Mitingde konuşan Yıldırım, 'İstanbul ve Saraçhane duysun, İstanbul'u unutanı Ümraniye hatırlamaz' ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz 5 yılda İstanbul'u başıboş, çaresiz bıraktılar. Ayak oyunlarını iyi biliyorlar. Şimdi buradan ilan ediyorum. İstanbul ve Saraçhane duysun, İstanbul'u unutanı Ümraniye hatırlamaz' dedi.
Yerel seçimler öncesi asılan 'Seni sırtından hançerleyenlere oy yok!!' ibareli pankartlar büyük tartışma yarattı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sahte pankartçılara ve manipülasyon yapanlara tepki göstererek, partisinin bütün adaylarına tam destek verdiğini belirtti.
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Muş'a gelerek çeşitli temaslarda bulundu. Valilik ziyareti, esnaf ve kent sakinleriyle buluşma, Terör Mağdurları, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği ziyareti gibi etkinliklere katılan Çetin'e, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş ve İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman eşlik etti.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, seçim çalışmaları kapsamında Gölbaşı ve Mamak ilçelerinde seçim otobüsüyle vatandaşları selamladı. Altınok, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Cumhur İttifakı Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan ile birlikte Gölbaşı ilçesini turladıktan sonra Mamak ilçesine geçerek AK Parti Genel Sekreteri Şahin, Cumhur İttifakı Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı ve AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl ile birlikte vatandaşları selamladı ve hediye dağıttı. Altınok, programlarının ardından Altındağ ilçesine hareket etti.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, basın mensuplarıyla bir araya gelerek 5 yıllık dönemde yapılan çalışmaları değerlendirdi. Yüce, gece gündüz demeden çalıştıklarını ve şeffaflıkla hizmet ettiklerini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Yaptıkları projelerle şehir ve millet için omuz omuza verdikleri emeğin ortada olduğunu ifade eden Yüce, birçok önemli projenin detaylarını paylaştı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bu enflasyon dipsiz kuyu gibi. Ne versek yetmiyor' sözlerini eleştirerek, 'Enflasyonu üreten şu anda hükümetin kendisi. Enflasyonun sebebi hükümet. Enflasyon gelip de dışarıdan Türkiye'yi etkileyen bir şey değil. Dipsiz kuyuyu kazanlar, ülkeyi yönetenlerin kendisi' dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?