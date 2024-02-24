Yeniden Refah Partisi Üye Sayısı Artıyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Kağıthane'de katıldığı seçim irtibat bürosunun açılışında "Partimizin resmi üye sayısı 5 buçuk ay içerisinde 265 binden 442 bin 800 rakamına geldi" dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, partisinin Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'ndeki seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi. Açılışa İl Başkanı Mustafa Doğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, diğer davetliler ve vatandaşlar katıldı.
"Ahlaklı belediyecilikte hırsızlık olmaz"
Açılışta konuşan Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz, "Ne diyoruz biz? Ahlaklı belediyecilik diyoruz. Ahlaklı belediye, Yeniden Refah ile diyoruz. Bunlar kelimeler içinden önemli seçilmiş önemli kelimeler. Binlerce kelime içinden bu ahlaklı belediyeciliği biz neden seçtik? Arkadaşlarımız ne diyor? Ahlaksız belediyecilikte yolsuzluk olmaz, ahlaklı belediyecilikte hırsızlık olmaz, ahlaklı belediyecilikte liyakatsizlik olmaz, torpil, rüşvet olmaz" dedi.
"19 günde 30 binin üzerinde üye kaydı oldu"
Son 20 günde üye sayısının 30 bini geçtiğini söyleyen Dr. Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partimizin Türkiye'nin parlayan yıldızı olduğunun diğer bir göstergesi Yeniden Refah Partimizin resmi üye sayısı: 5 buçuk ay içerisinde 265 binden 442 bin 800 rakamına geldik. Neredeyse 5 buçuk ayda 200 bin üye kaydı demektir. Son 2 günde üye kaydımız 30 binin üzerine çıktı. 19 günde 30 binin üzerinde üye kaydı oldu. Bu ayda neredeyse 50 bin demek. Şimdi ıslak imzalı formların sisteme girişi devam ediyor. Çok değil birkaç günde 450 bini geçmiş olacağız ve İstanbul'da da 100 bin üyeyi geçmiş olacağız. Hedefimiz bu tempo ile devam etmek. 31 Mart seçimlerine 500 binin üzerinde üye ile girmek. 500 bini geçtiğimiz zaman Türkiye'nin üye sayısı bakımından 3'üncü büyük siyasi partisi haline gelmiş olacağız" şeklinde konuştu.
Yeniden Refah Partisinin parlayan bir yıldız olduğunu söyleyen Fatih Erbakan, "Rakamlar yalan söylemez, resmi üye sayısı yalan söylemez. Türkiye ve dünyada da başka bir siyasi partinin 5 buçuk ayda yüzde 70 - 80 oranında büyüdüğünü üye bakımı sayısından kimse söyleyemez. Bununla beraber Yeniden Refah Partimizin oy patlaması yapacağının diğer ispatı da Türkiye'nin her köşesinde en güçlü en donanımlı en potansiyeli yüksek adayların Yeniden Refah Partimizden aday olmak istemesi ve aday olmaz Yeniden Refah Partimizin parlayan bir yıldız olduğunun bir umut olduğunu açık bir göstergesidir. Rüşvetin, israfın, yolsuzluğun asla ve asla belediyelerimizde yeri olmayacak. Adam kayırma olmayacak, torpil olmayacak paylaşımda adalet yönetimde adalet Milli Görüşün temeli. Çifte standart olmayacak yandaşa değil vatandaşa çalışan bir belediye. İşi ehline veren bir belediye. Adalet, sadece namaz kılarak, oruç tutarak, hacca giderek, başımızı örterek sorumluluğumuzdan kurtulamayız" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından seçim irtibat bürosunun açılışı gerçekleştirildi. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Yeniden Refah Partisi Üye Sayısı Artıyor - Son Dakika
Sakarya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinginde açılan 'İsrail ile ticaret utancı sonlandırılsın' pankartı apar topar kaldırıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, mesai saatlerinin 40 saate düşürüleceği tartışmalarıyla ilgili uyarılarda bulundu. Bakan Işıkhan, "Son zamanlarda çalışma hayatıyla ilgili bizim dışımızda çokça yorum ve haberler olduğunu görüyoruz. Doğrudan bizden bir açıklama gelmediği sürece kamuoyunda yer alan haberleri dikkate almayın." dedi.
Ünlü oyuncu Wilma Elles, katıldığı bir etkinlikte Haberler.com'a yaptığı açıklamada dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Elles, "Özellikle telefondan çok fazla dolandırıcılık yapılıyor. Çok dikkat edin. Hiçbir zaman kimseye çok fazla güvenmeyin." dedi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelede 0-0'lık eşitlik var.
Ankaragücü, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, istifa sinyali verdi. Genç teknik adam, "Bu akşam başkan ile konuşup gereğini yapacağım" dedi.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel, Kasımpaşa maçı öncesi sakatlandı. İrfan'ın adale sakatlığı ve yırtık oluştuğu belirtilirken, Osayi'nin durumu henüz net değil.
Ajda Pekkan, omuz ameliyatının ardından enerjisi ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyarak hayatının ilk stadyum konserini verecek. Ünlü isimlerin de yer alacağı konserde en pahalı bilet 15 bin TL olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak görüşmeleri sürecinde Yeniden Refah Partisi'nin istediği Sakarya'da vatandaşlara hitap etti. Alanda 60 bin kişi olduğunu ifade eden Erdoğan, "Resmi rakam şu anda meydanda elhamdülillah 60 bin kişi var. Zaten Sakarya'ya da bu yakışır. Bizim Sakarya ile aramızdaki muhabbeti ancak gönül gözüyle bakanlar görebilir" dedi.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde metruk yapıya yeni doğmuş erkek bebeği bıraktıktan sonra kaçan ve polisin çalışması sonucu yakalanan M.C.'nin ifadesi ortaya çıktı. M.C.'nin bebeği bıraktıktan sonra pişman olduğunu söyledi öğrenildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?