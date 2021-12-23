Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, ekonomik önlemler paketini eleştirdi - Son Dakika

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, "finansal alternatifler ve ekonomik tedbirler" paketini eleştirerek, "Bu düzenleme, faizciyi zengin etme, faizciye kalkan sağlama düzenlemesidir." dedi.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sağlık Bakanlığına, "Marttaki atamalarda acil tıp teknisyenleri için ayrıca bir kota öngörün. Bu kardeşlerimizin atanmasını sağlayalım." çağrısında bulundu.

Türkiye'de istikrarın olmadığını iddia eden Yılmaz, "İki şey var; doları olanlar kazanıyor, 'TL'si olanlar da kazansın' diyorlar. Farkı Hazine verecek, kimin parasıyla? Bizlerin parasıyla verecek. Bunu protesto ediyorum, asla ödemek istemiyorum. Hükümet beceriksizliğini, benden vergi olarak alamaz." diye konuştu.

Hükümetin, Nas'ın hep tersini yaptığını iddia eden Yılmaz, "Faize para yatırmayın' deniyor, en çok faize memleketin parasını bunlar yedirmiştir. Şimdi de faizi koruma altına alıyor, sonra da çıkıp 'Nas' diyor. Sen bu düzenlemeyle adeta faizciyi koruma altına alıyorsun. Faizciyi koruyana kadar halkı korusanız... Bu düzenleme, faizciyi zengin etme, faizciye kalkan sağlama düzenlemesidir." görüşünü paylaştı.

"Taliban'ın havaalanına biz, niye bu kadar hevesliyiz"

Döviz kurundaki düşüşe rağmen fiyatların değişmediğine dikkati çeken Yılmaz, "Çıkar bir kararname, bütün zamları iptal et ve uygulat. Uygulatabiliyor musun?" diye sordu.

Öztürk Yılmaz, Türkiye ile Katar'ın, Kabil Uluslararası Havaalanı'nın iki ülke ortaklığıyla işletilmesi konusunda anlaşmasına yönelik, "Ülke itibarı açısından başka konulara malzeme olmaman gerekir." ifadesini kullandı.

Taliban'ın, Afganistan'da üretilen uyuşturucunun dünyaya transferi için yollar aradığını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Taliban'ın havaalanına biz, niye bu kadar hevesliyiz? Taliban'ı orada iş başına getiren Pakistan. Ne oldu da Pakistan geri durdu, Türkiye ile Katar'a veriyor bu işi? Terör örgütü olarak görülen bir yapıyı meşrulaştırmak için atılan bu adımlar... Havaalanını işlettiği için yarın uyuşturucuyla, silah kaçakçılığıyla, başka konularla ilgili Türkiye gündeme gelirse, bunun hesabını da bu kararı alanlar verir."