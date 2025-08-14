Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan CHP'den İstifa Etti - Son Dakika
Politika

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan CHP'den İstifa Etti

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan CHP\'den İstifa Etti
14.08.2025 13:34  Güncelleme: 13:36
Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ayrılacağı iddia edilen Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, kişisel hırslar nedeniyle partiden istifa ettiğini açıkladı. Ercan, CHP içindeki tartışmalar ve uygulamaların demokrasiyle bağdaşmadığını ifade etti.

Aydın siyasetinde son günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ayrılacağı iddia edilen Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, yaptığı açıklamada 'kişisel hırs' vurgusu yaparak partiden istifa ettiğini duyurdu.

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak hakkında çıkan 'istifa' iddialarına son noktayı koydu. Ercan yaptığı açıklamada CHP'li bazı milletvekillerinin fitne tohumu atmaya çalıştığına dikkat çekerek 'kişisel hırs' vurgusu yaptı. Yenipazar halkını birkaç kişinin kişisel hırslarına kurban etmeyeceklerini açıklayan Ercan; "Parti içinde yapılan ve demokrasiyle asla bağdaşmayan uygulamalar artık bardağı taşırmıştır" diyerek CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Başkan Ercan'ın açıklamasında "Birkaç gündür ilimizin siyasi gündemini meşgul eden tartışmaları hep birlikte izliyoruz. Bu süreç bize göstermiştir ki, Cumhuriyet Halk Partisi'nde daha fazla hizmet etmek adına varlığını ortaya koyan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Belediye Başkanlarımıza, parti yönetimi ve Genel Merkez tarafından sahip çıkılmak yerine, iftiralarla, hakaretlerle, hukuksuz kararlarla yıpratılmakta, paçalarından çekilmektedir. Özellikle Sultanhisar Belediye Başkanımız Osman Yıldırımkaya'nın yüzleştiği hukuksuzlukları yüksek sesle dile getirmesiyle devam eden bu süreç, ilçemizde de yer yer milletvekillerinden bir kısmının ilçemize gelerek kendilerince fitne tohumları atmaya gayret etmesi şeklinde vücut bulmuştur. Biz yerel yöneticilere destek olması, omuz vermesi gereken Parti yöneticileri, ilçemize gelerek, meclis üyelerimiz üzerinden dedikodu ve fitne tohumları ekme çabaları, bizlerin dik duruşuyla hayata geçememiştir. Bu yaşananlara rağmen parti yönetiminde bu konularda ne bir müdahale, ne de bir destekle karşılaşmamış olmak, zafiyetin ne boyutta olduğunu bizlere göstermektedir. Üstelik bu zafiyet yetmezmiş gibi parti içinde yapılan ve demokrasiyle asla bağdaşmayan uygulamalar artık bardağı taşırmıştır. Biz yerel yöneticiler; ilçesine hizmet dışında bir gayesi de ajandası da olmayan yöneticiler olmalı, kısır dedikodularla, ilçesinin dışına fitne saçmakla değil, hizmetle anılmalıyız. Buna rağmen üzülerek ifade ediyorum ki, Cumhuriyet Halk Partisinde son dönemde bu minvalde destek de, cılız da olsa bir ses de duyamadık. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki birkaç kişinin kişisel hırslarına Yenipazar halkını kurban veremeyiz, vermeyiz. Bu nedenle üyesi bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nden yol arkadaşlarımla birlikte istifa ediyorum. Bundan sonra da, bundan evvel olduğu gibi tüm yol arkadaşlarımla birlikte, dağ tepe demeden Yenipazar'ın ve Yenipazar halkının emrinde ve hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Yenipazar bir ve birlikte, omuz omuza belediyecilik yaptı, bundan sonra da öyle yapacak" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

