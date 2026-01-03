Yenişehir Belediye Başkanı, gün doğmadan vatandaşlarla buluşuyor

Osmanlı'nın ilk başşehri Yenişehir'de belediye başkanı hergün değişik köyde sabah namazında vatandaşlarla buluşuyor.

İlçeye bağlı 71 mahallede, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, sabah namazı sonrası hemşerileriyle kahvaltıda bir araya gelerek onların istek ve beklentilerini dinliyor. Başkan Özel ile bir araya gelen hemşerileri, "Belediye başkanımızı tebrik ediyoruz. Kendisinin sabah namazı öncesinde mahallemize gelip, namaz sonrası bizlerle kahvaltıda bir araya gelmesi, istek ve sorunları dinlemesi bizleri mutlu ediyor" dediler.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Yeni bir güne hemşerilerimiz ile başlamak onlarla sohbet etmek bizlere ayrı bir motivasyon aşılıyor. Kalbe düşen ilk dua, günün kaderini güzelleştirmeye ilk adım belkide,mahalle sakinlerimiz ve belediye temizlik personelimiz ile seher vaktinde soframızda sıcak çay ve simidimizi çorbamızı paylaşıyoruz. onların dualarını almak sıcak tebessümlerinle samimi bir ortamda buluşmak tarifi olmayan bir duygudur" diye konuştu.

Özel, "Dün olduğu gibi bugün de bundan sonra da her zaman halkımızın yanında onların emrinde olmak bizleri çok mutlu ediyor" dedi. - BURSA