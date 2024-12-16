Yerli Lokomotif İçin 3 Yeni Fabrika - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yerli Lokomotif İçin 3 Yeni Fabrika

Türkiye, elektrikli lokomotif ve tren setleri üretimi için Eskişehir, Sakarya ve Sivas'ta 3 fabrika kuracak.

16.12.2024 17:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yerli ve milli lokomotif için 3 yeni fabrika

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları AŞ bünyesinde raylı sistem araçlarının geliştirilmesi ve mevcut üretim kapasitelerinin artırılması amacıyla 3 yeni fabrika kuracaklarını belirterek, " Eskişehir'de Milli Elektrikli Lokomotif İmalat ve Elektrik Sistemleri Fabrikası, Sakarya'da Milli Elektrikli Tren Seti İmalat ve Test Fabrikası, Sivas'ta ise Milli Raylı Sistem Araçları Parça İmalat Fabrikasının temelini 2025 yılında atacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025-2027 yılı yatırım programı kapsamında Türkiye Raylı Sistem Araçları AŞ bünyesinde yerli ve milli lokomotif ve tren setleri üretim projelerinin geliştirilmesine ağırlık vereceklerini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, "Raylı sistem araçlarımız ile ilgili planlamalarımızı hazırlarken tasarım, proje ve üretim faaliyetlerinde teknik bilgi ve altyapıyı da geliştirerek yerlilik ve milliliği ön planda tutuyoruz. Bu sayede demiryollarında dışa bağımlılığı azaltmayı amaçlıyoruz" ifadesini kullandı.

Eskişehir, Sakarya ve Sivas'ta 3 yeni fabrika kurulacak

Türkiye'nin raylı sistemler imalat sektöründe 100 yılı aşan tecrübe ve bilgi birikimiyle en büyük temsilcisinin TÜRASAŞ olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin üreten gücü olmak için kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz Milli Yük Vagonu, Milli Elektrikli Tren setimiz ile çalışmaları devam eden Eskişehir-5000 Elektrikli Anahat Lokomotifi ve Milli Elektrikli Hızlı Trenimiz gibi projelerimizle demiryollarında modern ve yerli araçlarımızı çoğaltıyoruz. Bu atılımların kalıcı olması ise en büyük hedefimiz. 2025-2027 yılı yatırım programı kapsamında TÜRASAŞ bünyesinde raylı sistem araçlarının geliştirilmesi ve mevcut üretim kapasitesinin artırılması için 3 yeni fabrika kuracağız. Eskişehir'de Milli Elektrikli Lokomotif İmalat ve Elektrik Sistemleri Fabrikası, Sakarya'da Milli Elektrikli Tren Seti İmalat ve Test Fabrikası, Sivas'ta ise Milli Raylı Sistem Araçları Parça İmalat Fabrikasının temelini 2025 yılında atacağız."

TÜRASAŞ güneş enerjisi santrali kurulacak

TÜRASAŞ bünyesinde yerli ve milli raylı sistem araç üretimlerinin hızla devam ettiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Üretim sırasında enerji verimliliğine ve ülkemizin enerji yoğunluğunu azaltma politikasına uygun şekilde çalışmaya dikkat ediyoruz. Bu kapsamda Sivas Bölge Müdürlüğümüzde bulunan fabrikalarımızın çatılarına güneş enerji santrali kurmak için bir proje hazırladık. Bu sayede fabrika çatılarına kurulan güneş enerji santralleri ile kendi elektriğini üreten, çevreye duyarlı ve rekabetçi üretim için büyük bir adım atacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Eskişehir, Teknoloji, Politika, Sakarya, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Politika Yerli Lokomotif İçin 3 Yeni Fabrika - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:37 Almanya’da meclis, erken seçim için kararını verdi Almanya'da meclis, erken seçim için kararını verdi
18:35 SP’li Kaya’nın “Çözüm süreci“ göndermesine Sırrı Süreyya Önder’in yanıtı bomba SP'li Kaya'nın "Çözüm süreci" göndermesine Sırrı Süreyya Önder'in yanıtı bomba
17:59 Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak
17:58 Kredi kartı limitleriyle ilgili iddiaya BDDK’dan açıklama Kredi kartı limitleriyle ilgili iddiaya BDDK'dan açıklama
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
09:16 Dolar haftaya yeni rekorla başladı Dolar haftaya yeni rekorla başladı
09:10 Mert Hakan Yandaş’ın küfrettiği anlar ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı
08:49 Mine Tugay’dan iddialı paylaşım Mine Tugay'dan iddialı paylaşım
07:57 Colani, Suriye’de yeni para birimine geçileceğini duyurdu Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
07:13 Şişli’de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü Şişli'de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü
07:09 İsrail, Suriye’yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı İsrail, Suriye'yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 19:20:26. #1.13#
SON DAKİKA: Yerli Lokomotif İçin 3 Yeni Fabrika - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.