İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Beşar Esad rejimi devrildikten sonra Türkiye'den Suriye'ye 250 bin 64 kişinin döndüğünü açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, Beşar Esad rejimi devrildikten sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı.
Bakan Yerlikaya şunları söyledi: "8 Aralık'ta Esad zulmünden kurtuldu Suriye. 2017'den itibaren göçü kaynağında durdurduk. 2016'dan günümüze kadar 1 milyon 126 kişi geri döndü. Bu sayıyı ilk kez duyuruyoruz. 9 Aralık 2024 sabahından itibaren bugüne kadar 250 bin 64 kişi döndü.
47 bin aile döndü. Okullar kapanınca yaz tatilinde bu sayı artacak. Türkiye'de 3 milyon 988 bin 157 yabancı var. 2.711.170 geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı. 1.104.385 kişinin ikamet izni var. 172.602 uluslararası koruma altındakilerin sayısı."
Son Dakika › Politika › Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü - Son Dakika
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