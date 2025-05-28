Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü - Son Dakika
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Politika

Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

Yerlikaya: 9 Aralık\'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü
28.05.2025 22:35
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Beşar Esad devrildikten sonra ülkesine dönen Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı. Yerlikaya, "2016'dan günümüze kadar 1 milyon 126 kişi geri döndü. Bu sayıyı ilk kez duyuruyoruz. 9 Aralık 2024 sabahından itibaren bugüne kadar 250 bin 64 kişi döndü. 47 bin aile döndü." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Beşar Esad rejimi devrildikten sonra Türkiye'den Suriye'ye 250 bin 64 kişinin döndüğünü açıkladı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN "SURİYELİ" AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, Beşar Esad rejimi devrildikten sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı.

"9 ARALIK'TAN BU YANA 250 BİN 64 SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ"

Bakan Yerlikaya şunları söyledi: "8 Aralık'ta Esad zulmünden kurtuldu Suriye. 2017'den itibaren göçü kaynağında durdurduk. 2016'dan günümüze kadar 1 milyon 126 kişi geri döndü. Bu sayıyı ilk kez duyuruyoruz. 9 Aralık 2024 sabahından itibaren bugüne kadar 250 bin 64 kişi döndü.

"YAZ TATİLİNDE BU SAYI ARTACAK"

47 bin aile döndü. Okullar kapanınca yaz tatilinde bu sayı artacak. Türkiye'de 3 milyon 988 bin 157 yabancı var. 2.711.170 geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı. 1.104.385 kişinin ikamet izni var. 172.602 uluslararası koruma altındakilerin sayısı."

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Son Dakika Politika Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü - Son Dakika

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