Yerlikaya: Demokrasiye Tahammül Edemeyenler Güven Kazanamaz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Demokrasiyi içine sindiremeyen, millet iradesine tahammül edemeyen bir anlayış ne milletimizin güvenini kazanabilir ne de hukuk devleti iddiasında bulunabilir" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Bakanlıkta düzenlenen programda emniyet mensuplarıyla bir araya geldi. Konuşmasında polisliğin bir meslekten daha öte olduğunu ifade eden Bakan Yerlikaya, "Polis demek huzurun teminatı demektir. Polis demek sokakların sessizliğinde, evlerin ışığında, çocukların tebessümünde, annelerin babaların yüreğinde hissedilen güven demektir. Bu topraklarda polis olmak demek bir mesleğin çok ötesinde şehadetle yoğrulmuş bir inancın, bir ahlakın ve yeminli bir sadakatin adıdır. Asil milletimizin bağrından çıkan ve onun ayrılmaz bir parçası olan Türk Polis Teşkilatımız, devletimizi, aziz milletimizin birliğini ve huzurunu korumaya kararlılıkla devam etmektedir. Çünkü Türk polisinin temsil ettiği değer ve mana şanla, şerefle inşa ettiğimiz bir tarihle var olmuştur" dedi.

"Bu mücadele sadece bilek gücüyle değil, yürekle verilir"

Programa katılan polislere seslenen Bakan Yerlikaya, "Sizler milletimizin duasında yer bulan, devletimizin şefkat eli ve çelik iradesisiniz. Kamu düzeni bir milletin nefesidir. O nefesi her daim yaşatan sizlersiniz. Terörle mücadelede şehir şehir, sokak sokak iz süren sizlersiniz. Bir pusunun ortasında 'önce milletim' diyerek gövdesini siper eden, bir adım dahi geri atmayan o irade sizde saklıdır. Organize suç örgütlerine, uyuşturucu tacirlerine, milletimizin huzurunu bozmaya çalışan suç odaklarına karşı gece gündüz demeden mücadele eden yine sizlersiniz. Bu mücadele sadece bilek gücüyle değil, yürekle verilir. O yürek, hamd olsun ki bu teşkilatın her mensubunda aynı aşkla çarpmaktadır. Yine her biriniz 180 yıl önce yazılmaya başlanan destanın en güçlü satırı olmaya devam edeceksiniz" diye konuştu.

"Millet iradesini yok sayan, sandıkta bulamadığı meşruiyeti sokakta arayanlara en net cevabı siz verdiniz"

Türk Polis Teşkilatı'nın her türlü duruma karşı daima kararlı duruş sergilediğini söyleyen Bakan Yerlikaya, "Yakın dönemde yaşadığımız hadiselerde kamu düzenine kast eden, şiddeti araç kılmaya çalışan, yüreklere korku salmak isteyenlere karşı sizlerin sergilediği metanet, sağduyu ve kararlılık, aziz milletimizin sizlere duyduğu güveni bir kez daha pekiştirmiştir. Sokaklarda provokasyonların devreye girdiği, demokrasi dışı odakların harekete geçtiği anlarda vakur duruşunuzla ve sarsılmaz iradenizle hukuk çerçevesinde görevinizi ifa ettiniz. Millet iradesini yok sayan, sandıkta bulamadığı meşruiyeti sokakta arayanlara en net cevabı siz verdiniz" dedi.

"Bu devlet, dün olduğu gibi bugün de milletimizin iradesine ve emanetine sahip çıkmaya devam edecektir"

Türk milletinin iradesine her zaman sahip çıkılacağını ifade eden Bakan Yerlikaya, "Demokrasiyi içine sindiremeyen, millet iradesine tahammül edemeyen bir anlayış ne milletimizin güvenini kazanabilir ne de hukuk devleti iddiasında bulunabilir. Zira, Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu devlet, dün olduğu gibi bugün de milletimizin iradesine ve emanetine sahip çıkmaya devam edecektir" şeklinde konuştu. - ANKARA