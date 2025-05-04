Yerlikaya: Provokatif Paylaşımlar Takip Ediliyor

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik provokatif paylaşımların titizlikle takip edildiğinin belirterek, "Suç teşkil eden paylaşım yapanları tek tek tespit edip adalete teslim edeceğiz" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yapılan menfur saldırı sonrası sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar, sanal devriyelerimiz tarafından titizlikle takip ediliyor. Milletimizin huzurunu ve birliğini hedef alan her girişimde olduğu gibi, bu olayla ilgili de suç teşkil eden paylaşım yapanları tek tek tespit edip adalete teslim edeceğiz" dedi.