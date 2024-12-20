Yermuk Mülteci Kampı'nın Acıklı Durumu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yermuk Mülteci Kampı'nın Acıklı Durumu

Yermuk Mülteci Kampı\'nın Acıklı Durumu

Şam'daki Yermuk Mülteci Kampı, yıllarca süren çatışmalardan sonra harabe halde.

20.12.2024 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şam'da bulunan ve 2013 yılında ablukaya alındıktan sonra uğradığı ağır saldırılar sonucu yerle bir olan Yermuk Mülteci Kampı görüntülendi. Rejim güçlerinin varil bombalarıyla saldırdığı kampta, tüm binalarda savaşın yıkıcı izleri dikkat çekiyor.

Suriye'nin başkenti başkent Şam'ın merkezinde bulunan "Suriye'deki Filistin" olarak da bilinen mültecilerin yaşadığı Yermuk Mülteci Kampı, ülkede iç savaşın başlamasının ardından 2013 yılında rejim güçleri tarafından ablukaya alındı. Aylar süren abluka sırasında kamp, varil bombalarıyla yerle bir olurken yüzlerce insan da maruz bırakıldıkları açlık yüzünden hayatını kaybetti. Rejimin düşmesinin ardından büyük insanlık dramlarına sahne olan kamp, havadan görüntülendi. Rejim güçlerinin varil bombalarıyla saldırdığı kampta, tüm binalarda savaşın yıkıcı izleri dikkat çekiyor. Bölgede yaşayanların büyük çoğunluğu kampı terk ederken, harabeye dönen binalarda kalanlar ise hayata tutunabilmek için büyük bir mücadele veriyor.

"10 yıldır annemi görmüyordum"

İç savaşın başlamasının ardından anne ve babasını kampta bırakarak muhalif güçlere katılan Mahmoud Albasha, "Savaşın başlamasıyla buradan ayrılarak İdlib'e gittim. 10 yıldır annemi görmüyordum. Burada çok fazla insan öldü. Kamp çok fazla saldırıya uğradı. Yerden bite otları yiyerek hayatta kalmaya çalıştı insanlar. Şartlarımız çok zordu" dedi. - ŞAM

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Göçmenler, Güvenlik, Politika, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Yermuk Mülteci Kampı'nın Acıklı Durumu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:23 Trump’tan AB’ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
18:53 Bu hafta gidilmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler Bu hafta gidilmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler
18:48 İsrail, Suriye’de işgal ettiği köydeki protestoculara kurşun yağdırdı İsrail, Suriye'de işgal ettiği köydeki protestoculara kurşun yağdırdı
18:05 ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf’u öldürdü ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf'u öldürdü
17:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal’i arar hale geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal'i arar hale geldi
09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
09:04 RAMS Başakşehir Avrupa’ya veda etti RAMS Başakşehir Avrupa'ya veda etti
08:37 Kırklareli’nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var
08:27 Ali Koç ve Aziz Yıldırım’dan gece yarısı sürpriz buluşma Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan gece yarısı sürpriz buluşma
07:56 ABD basınından Suriye iddiası: Esad sonrası bir ilk yaşanacak ABD basınından Suriye iddiası: Esad sonrası bir ilk yaşanacak
07:42 ’Arka Sıradakiler’in ’İbo’su Fırat Çöloğlu’nun son hali 'Arka Sıradakiler'in 'İbo'su Fırat Çöloğlu'nun son hali
07:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 gün içinde Şam’ı ziyaret etmesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 gün içinde Şam'ı ziyaret etmesi bekleniyor
01:46 Şam’la ilk teması kuran AB’den yeni karar Şam'la ilk teması kuran AB'den yeni karar
01:28 Husiler, İsrail’e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız Husiler, İsrail'e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 20:14:13. #1.13#
SON DAKİKA: Yermuk Mülteci Kampı'nın Acıklı Durumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.