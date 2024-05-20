Yeşilevler Sitesi'nin yerine 708 konut yapılacak - Son Dakika
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Politika

Yeşilevler Sitesi'nin yerine 708 konut yapılacak

Yeşilevler Sitesi\'nin yerine 708 konut yapılacak

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alması nedeniyle yıkılan Yeşilevler Sitesi'nin bulunduğu alana 708 konutun inşa edileceğini ve projenin ihale sürecinde olduğunu belirtti. Ölmeztoprak, bölgenin gerek rezerv alanı olarak gerekse yerinde dönüşüm projeleriyle yeniden imar ve ihya edileceğini ifade etti. Kent genelindeki yıkımların büyük bir kısmının tamamlandığını ancak bazı yapıların yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle beklemekte olduğunu söyledi.

20.05.2024 12:41
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AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alması nedeniyle yıkılan Yeşilevler Sitesi'nin bulunduğu alana 708 konutun inşa edileceğini ve projenin ihale sürecinde olduğunu belirtti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ölmeztoprak, Bostanbaşı Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ölmeztoprak, Bostanbaşı'ndaki rezerv alanların Akkent Sitesi ile sınırlı kalmaması için çalışmaların sürdüğünü, bölgenin gerek rezerv alanı olarak gerekse yerinde dönüşüm projeleriyle yeniden imar ve ihya edileceğini ifade etti.

Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan ve depremlerde hasar alması nedeniyle yıkılan Yeşilevler'e dikkat çeken Ölmeztoprak, burası için 708 konut projesinin hazırlandığını ve projenin ihale aşamasında olduğunu kaydetti.

Kent genelindeki yıkımlarda gelinen son duruma işaret eden Ölmeztoprak, 36 bin yapıdan 29 bin 810'unun yıkım işlemlerinin tamamlandığını, geriye kalan 6 bin 190 yapıdan yaklaşık 3 bin 500'ünde ise yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle beklemede olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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